Mann in Köln getötet: Schweigeminute im Moerser Rathaus

Moers’ Bürgermeister Christoph Fleischhauer sagte in seiner kurzen Ansprache im Moerser Rathaus, die Schweigeminute sei ein stummer Schrei gegen die Gewalt gegenüber Rettungs- und Ordnungskräften. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gedachten dem getöteten Stadtmitarbeiter aus Köln.

Moers. Die Mitarbeiter im Moerser Rathaus haben mit einer Schweigeminute ihres getöteten Kölner Kollegen gedacht. Der Bürgermeister findet klare Worte.

Mit einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Christoph Fleischhauer und einer Schweigeminute haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Moerser Stadtverwaltung am Mittwoch ihres getöteten Kölner Kollegen gedacht.

Der Mitarbeiter der Kölner Stadtkasse war am vergangenen Freitag im Dienst erstochen worden. Die Stadt Köln hatte zu der Schweigeminute aufgerufen, um die Betroffenheit in der kommunalen Familie zum Ausdruck zu bringen.

Gewalt gegen Rettungskräfte und städtische Bedienstete wächst seit Jahren

Die Angriffe auf Rettungskräfte, städtische Bedienstete und Ordnungskräfte haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Trauriger Höhepunkt ist diese Tat in Köln. Christoph Fleischhauer kritisierte in dem Zusammenhang die immer weiter fortschreitende Verrohung der Gesellschaft: „Diese Schweigeminute ist auch ein stummer Schrei, um dagegen aufzubegehren.“

Andreas Hemsing, Vorsitzender der Gewerkschaft Komba, hatte in der vergangenen Woche als Reaktion ein Melderegister für Angriffe auf Beschäftigte im Öffentlichen Dienst gefordert. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte sich ebenfalls für bessere Meldesysteme ausgesprochen.