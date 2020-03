Moers. Die Klasse 6a des Gymnasiums in den Filder Benden aus Moers kämpft um den Sieg bei „Die beste Klasse Deutschlands“. Montag ging es zum TV-Dreh.

„Guuuuten Moooorgeeen, Herr Bednarz“, tönt es Montagmorgen laut und aufgeregt aus 28 Kindermündern. Wie aufgeschreckt wuselt die Klasse 6a des Gymnasiums in den Filder Benden vor ihrem Klassenlehrer hin und her. Doch auch Klassenlehrer-Kollegin Martina Gröger gibt zu: „Ich habe diese Nacht fast nicht geschlafen“. Grund dafür ist die Teilnahme an der Kika-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“.

Die 6a ist eine von 32 erfolgreichen Bewerberklassen, die sich gegen 750 weitere aus ganz Deutschland durchgesetzt haben. Als Bewerbung drehte die Klasse im November ein Video, indem sie eine eigene Version des Klassikers „Bella Ciao“ sangen. Im T-Shirt standen sie auf dem Schulhof und sehnten sich nach Italien. Klassenlehrer Michael Bednarz sorgte für Musik und Schnitt. Die Teilnehmer sollten mit ihrer Kreativität ihren Zusammenhalt in der Klasse zeigen.

Wird sich die Klasse 6a aus Moers den Titel als „beste Klasse Deutschlands“ sichern?

Das taten sie. Und so ging es am Montagmorgen mit dem Bus zur Aufzeichnung der Quizshow nach Köln-Hürth. Gut zwei Stunden dauert die Fahrt dorthin und erst gegen 17.30 Uhr sollte es wieder zurück nach Hause gehen.

„Das wird eine Erfahrung, von der man ein Leben lang zehrt“, ist sich Klassenlehrer Michael Bednarz sicher. „Es war einer der schönsten Momente unseres Lehrerdaseins, als wir der Klasse von der Teilnahme erzählen konnten“, sagen Michael Bednarz und Marina Gröger. Die Freude war so groß, dass die Kinder sich gegenseitig um den Hals fielen und einige sogar anfingen zu weinen.

Vier Kinder wurden von der Klassengemeinschaft und einer Mitarbeiterin der Produktionsfirma ausgewählt, um die „Ersten Reihe Kinder“ zu werden. Julius (11), Paulina (11), Isabel (12) und Julius (11) dürfen in der ersten Reihe sitzen und müssen die Fragen gezielt beantworten. Bei der Show ist aber die ganze Klasse mit Abstimmungsgeräten ausgestattet und arbeitet im Hintergrund am Sieg mit.

Wegen der Vorbereitung auf die Sendung wurde sogar der Notendurchschnitt besser

Einen Schlachtruf hat die 6a auch schon entwickelt: „1,2,3 und 4- die beste Klasse, die sind wir, 5,6,7,8, die Aufregung wird weggelacht. Und danach, 9 und 10, werden wir nach Italien gehen“, singen die Kinder im Chor und nennen damit auch schon ihren Preis, sollten sie im Finale tatsächlich gewinnen.

Fünf Tage lang dürfen die Gewinner Rom und Umgebung erkunden. Dafür wird pro Runde Geld für die Klassenkasse erspielt. Und im Vorfeld wurde fleißig geübt. Was den Lehrern am besten gefällt: Die Kinder hielten den Unterricht für die beste Vorbereitung, so dass seit der Teilnahme sogar der Notendurchschnitt nach oben ging.

Für Verpflegung in Hürth sollte auch gesorgt sein. Was es bei der Aufzeichnung geben sollte, wussten die Kinder aber vor der Abfahrt nicht. „Ich hoffe, es gibt Nudeln oder Pizza“ tuschelt ein Mädchen. Dann würde auch das Essen in den Rahmen passen.

>>> Aufzeichnung ist im Mai zu sehen

Ab Mai läuft die 13. Staffel der besten Klasse Deutschlands im KiKA.

In einem Quiz-Duell mit spannenden Fragen und Experimenten treten 32 Klassen aus ganz Deutschland gegeneinander an.

„Die beste Klasse Deutschlands“ wird von Ende Februar bis Ende März 2020 in Köln aufgezeichnet.

Start ist voraussichtlich am 4. Mai 2020 bei KiKA. Die große Superfinalshow mit den vier besten Teams der Staffel und vielen Stars läuft dann am Pfingstsamstag, 30. Mai (ARD).