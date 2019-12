Achtung Satire: Wir haben in die Kristallkugel geschaut, was die Kamp-Lintforter im kommenden Jahr so erwartet. Auf jeden Fall viel Prominenz.

Satirische Vorschau auf 2020: Prima Klima in Kamp-Lintfort

JANUAR

Es schneit ununterbrochen. Eisblumen blühen an den Fenstern. Der Neujahrsempfang beginnt mit erheblicher Verspätung und in kleiner Runde. Einige der geladenen Gäste sind im Stau auf der Friedrich-Heinrich-Allee stecken geblieben. Andere machen auf dem halben Weg zur Aussichtsplattform des Zechenturms schlapp. „So ein Scheiß! Warum macht ihr den Empfang nicht ein paar Wochen später, wenn der Aufzug fertig ist?“, nölt der jüngst ernannte Laga-Sonderbotschafter Deffi Steves japsend. „Weil das klimaneutral ist“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Immerhin: Deffi hat die 360 Stufen über 13 Etagen in eineinhalb Stunden hinter sich gebracht. Lange Gesichter oben auf der schneeumwehten Plattform: „I don’t see anything“, stellt Überraschungsgast Prinz Charles leicht konsterniert fest, der sich in Kamp-Lintfort Anregungen für sein neues Gartenbuch holen wollte. Der Laga-Chor schmettert unbeirrt und voller Inbrunst vom zugeschneiten Quartiersplatz den Laga-Song „Meer aus Blumen“.

FEBRUAR

Die ersten Schneeglöckchen lugen aus dem Boden. Der NABU hat soeben den Vogel des Jahres gekürt: Es ist der Sperling. Die NRZ meldet es als erste: „Kino-Betreiber Meinolf Thies tritt als Bürgermeisterkandidat an.“ Er verspricht den Kamp-Lintforter Unternehmen unkomplizierte Bauabnahmen und Neujahrsempfänge mit Hollywood-Größen – Selfies für alle inklusive. Sein Wahlkampf-Slogan: „Kamp-Lintfort first“. Unterdessen macht Kamp-Lintfort bundesweit Schlagzeilen mit dem ersten klimaneutralen Karnevalszug. Zugleiter Werner Fugmann erzählt stolz: „Es war leicht, die Kamp-Lintforter Närrinnen und Narren davon zu überzeugen, ihre Wagen selbst zu schieben.“ Auch das neue Wurfmaterial „unverpackte Schlangengurken“ und „Sonnenblumenkerne in Jute-Säckchen“ löste durch die Bank Begeisterung aus.

Leider kann der Rosenmontagszug nicht wie gewohnt über die Moerser Straße ziehen. Die soeben fertig gestellte Baustelle musste wieder aufgerissen werden. „Wir wollen ein Zeichen setzen und arbeiten diesmal ausschließlich mit Recycling-Material“ , erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt.

MÄRZ

Die Krokusse im Stephanswäldchen stehen in voller Blüte. Die erste Probefahrt des Laga-Sonderzugs ist ein voller Erfolg, obwohl die Bahn erst mit eineinhalb Stunden Verspätung angekommen ist. Lurch-Peter Hansen konnte als Zugbegleiter gewonnen werden: „Thank you for travelling to the beste Laga aller Zeiten“, verabschiedet er die begeisterten Fahrgäste.

In Berlin platzt die GroKo. In Kamp-Lintfort stellt sich ein weiterer Bürgermeister-Kandidat vor: Ex-Verkehrsminister Andi Scheuer. „So erfolgreich wie die Stadt Kamp-Lintfort ist, stehen ihr in Kürze erhebliche verkehrliche Probleme bevor. Die kann nur ein Experte wie ich lösen“, verspricht er. Gleichzeitig wolle er die Stadt von den Schulden befreien, indem er auf dem Wandelweg eine Maut für Radfahrer und Fußgänger einführe.

Auf dem Laga-Gelände wird derweil in 24-Stunden-Schichten gearbeitet, damit noch alles fertig wird. Allerdings bei Nacht im Kerzenschein. „Das ist klimaneutral“, sagt Geschäftsführer Martin Notthoff.

APRIL

Ein Meer aus Blumen blüht. Zur Laga-Eröffnung gießt es wie aus Kübeln. Der Laga-Chor singt so inbrünstig wie nie den Laga-Song.

Mit einer einzigartigen logistischen Leistung schafft die Laga GmbH binnen Stunden grüne Gummistiefel für alle geladenen Gäste herbei. Ex-Model und Ehrengast Claudia Schiffer setzt an diesem Tag einen neuen modischen Trend, indem sie Ton in Ton ein tief ausgeschnittenes Abendkleid mit Blumenbordüren zu den Gummistiefeln kombiniert. Die Vogue bittet zum Fotoshooting am Fuße des Zechenturms. Tage später erklärt Claudia Schiffer, dass sie gerne Bürgermeisterin in Kamp-Lintfort werden wolle: „Weil hier alles so schön bunt ist. Die Stadt inspiriert mich.“

Den größten Coup zur Eröffnung landen die ehemaligen Kamp-Lintforter Kumpel: „Wir haben einen Stollen bis zum Kloster Kamp gegraben. Der schützt unsere Gäste vor Sonne und Starkregen. Wichtig in Zeiten des Klimawandels.“ Auf eine Maut wollen die Bergleute verzichten.

MAI

Die Pfingstrosen stehen in voller Pracht. Für Deffi haben die Dreharbeiten zu einer Neu-Auflage von „Ab ins Beet“ auf dem Laga-Gelände begonnen, die Titelmelodie singt der Laga-Chor ein. Das zieht viele Besucher an. An den Wochenenden bricht der Verkehr in der Innenstadt zusammen. Die Stadt zieht die Notbremse und macht Kamp-Lintfort zur Umweltzone. Nur mit Laga-Plakette und in Schritttempo dürfen Autos in die Stadt. „Das ist fast klimaneutral“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Deffi beschließt, von Moers nach Kamp-Lintfort zu ziehen. „Ist doch total krass hier.“ Außerdem überlege er, als Bürgermeister zu kandidieren. Er könne sich auch eine Zusammenarbeit mit Meinolf Thies vorstellen. „Und dann wird Kamp-Lintfort nach Berlin die größte Filmstadt Deutschlands.“

JUNI

Der Eisenhut steht in voller Blüte. Ein Skandal erschüttert Kloster Kamp: Jemand hat Blumen-Graffiti an die Abteikirche gesprüht.

Die Entrüstung ist groß, bis ein Kunst-Experte bescheinigt: Das war Banksy. Der Laga-Beitrag des international bekannten Streetart-Künstlers lockt nun auch Besucher aus der ganzen Welt nach Kamp-Lintfort. Das Gerücht, Banksy wolle auch als Bürgermeister in Kamp-Lintfort kandidieren, entpuppt sich als haltlos. „Dann müsste ich meine Identität preisgeben“, lässt er wissen.

Die ersten heißen Tage bringen die Verantwortlichen bei den Stadtwerken ins Schwitzen. Der Wasserverbrauch auf dem Laga-Gelände ist enorm. „Das ist nicht klimaneutral“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Deshalb müssten nun die Kamp-Lintforter für die beste Laga aller Zeiten auch Opfer bringen. Das Panoramabad werde nun leergepumpt und bleibe über den Sommer bis zum Ende der Laga geschlossen. Private Pools sind ab sofort verboten.

JULI

Es blüht nichts mehr. Die Hitze ist unerträglich. Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling reagiert umgehend. Kakteen statt Blühpflanzen zieren nun das Gelände. Experten aus Mexico haben bei der Gestaltung des Laga-Geländes beraten. Neuester Clou im Souvenir-Shop: fair gehandelte Sombreros. Selbst Kalli legt den Grubenhelm ab und schwenkt auf Strohhut um. Ein hoch gehandelter weiterer Bürgermeister-Kandidat winkt unterdessen ab: „Dieses Pflaster ist mir zu heiß.“ Trotz allem strömen die Besucher weiterhin: Die 500.000-er Marke ist schon geknackt.

Neuer Hotspot der Stadt: Kamp-Lintforter ohne Laga-Dauerkarte treffen sich jetzt am neu gestalteten Rathausvorplatz zum Planschen im Wasserspiel. Das sei zwar nicht unbedingt klimaneutral, aber irgendwo müssen die Bürger sich ja abkühlen, sagt Bürgermeister Landscheidt.

AUGUST

Die Kakteen blühen. Der Veranstalter der Beach Party, Thorsten Kalmutzke, reibt sich die Hände: „So viel Malle-Feeling war nie.“ Jürgen Drews als Topact zu verpflichten, sei ein absoluter Glücksgriff gewesen. Drews wolle sich mit seinem Auftritt im Panoramabad als König von Kamp-Lintfort bewerben.

Die Nachricht des Monats kommt von der Unesco: Die Erdskulptur auf dem Zechengelände wird zum Weltkulturerbe erklärt. Begründung: Sie vereine auf einzigartige Weise Bergmanns-Tradition, Ingenieurswissen und Gartenkunst. Ihrer immensen gestalterischen Kraft könne sich niemand entziehen.

Jubel in der Stadt: „Jetzt knacken wir die Million“, freut sich Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling.

SEPTEMBER

Die Äpfel sind reif. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. In letzter Minute veranlasst NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dass die Kommunalwahl in Kamp-Lintfort um ein halbes Jahr verschoben wird. Es seien keine „allgemeinen, unmittelbaren, freien und gleichen Wahlen gewährleistet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Grund sei das kollektive Laga-Fieber, das die Bürger der Stadt erfasst habe und ihre Urteilskraft beschränke. Andi Scheuer schmeißt daraufhin hin.

Das Zentrum für Bergbau-Tradition ist ein echter Publikumsmagnet. Erste Stimmen werden laut, wieder eine Zeche in Kamp-Lintfort zu eröffnen. „Wenn’s klimaneutral geht, warum nicht?“, hält sich Bürgermeister Landscheidt bedeckt.

OKTOBER

Die Chrysanthemen blühen. Das geplante riesige Höhenfeuerwerk zum Abschluss der besten Laga aller Zeiten wird abgesagt. Wegen des Klimas. Daraufhin sagt Greta Thunberg ihren Besuch an. Das sei ja klimamäßig kein Problem, nach Kamp-Lintfort zu kommen wegen der guten Zugverbindung. In ihrer Ansprache kündigt sie ihre Unterstützung im Kampf gegen die Kiesindustrie an: „Wir haben kein zweites Wickrather Feld im Kofferraum.“

Zur Abschlussveranstaltung, die auf dem Zechenturm stattfindet, kommt sie allerdings mit leichter Verspätung. Sie hat die Treppen genommen statt des Aufzugs. Vom Quartiersplatz aus erklingt zum letzten Mal der Laga-Song mit dem Laga-Chor.

NOVEMBER

Die Astern blühen. November-Blues liegt über der Stadt. Nix mehr los zwischen Zeche und Kloster. Maskottchen Kalli verschwindet in der Mottenkiste. Die Freiwilligen-Agentur Kali aktiv verzeichnet enormen Zulauf. Die Ehrenamtler der Laga suchen nach einer neuen Aufgabe.

Gerüchte kursieren, dass sich der eine oder andere überlegt, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Andere entwickeln die neue Geschäftsidee: den vielen, vielen Zugezogenen als Gästeführer die Stadt zu erklären.

Die Politik diskutiert über die Umnutzung des Grünen Klassenzimmers als Friedrich-Heinrich-Grundschule. Bedenken, es könne im Winter ungemütlich sein, werden weggewischt. „Das ist eine klima- und kostenneutrale Lösung“, heißt es parteiübergreifend.

DEZEMBER

Die Christrose blüht. Auf dem Laga-Gelände rücken die Bagger an, um aufzuräumen für das neue Wohnquartier. Schon jetzt, lange vor dem ersten Spatenstich, ziehen die Grundstückspreise auf dem Zechengelände enorm an: Wohnen im Schatten des Weltkulturerbes mit der Adresse Central Park ist heiß begehrt. Fest steht jetzt schon: Mitten auf dem Quartiersplatz soll ein Kalli-Denkmal entstehen. Über die Höhe streitet die Politik noch.