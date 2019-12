Rückblick: Sema S. stirbt nach illegalem Autorennen in Moers

Der Ostermontag 2019 ist einer dieser typischen Frühlingsabende. Die Blätter an den Bäumen leuchten im frischen Grün, viele Menschen verbringen den Feiertag mit einem ausgedehnten Spaziergang. Es ist 21.50 Uhr, als Sema S. mit ihrem Kleinwagen auf der Donaustraße im Stadtteil Meerbeck unterwegs ist. Die 43-Jährige will auf die Bismarckstraße abbiegen, als die Katastrophe ihren Lauf nimmt.

Offenbar liefern sich zu diesem Zeitpunkt zwei junge Männer ein Autorennen auf der Bismarckstraße.

Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen verletzt und später gestorben ist. Foto: Marius Becker / dpa

Spätere Ermittlungen ergeben, dass sie sich kurz vorher auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Klever Straße getroffen haben, schon dort sollen sie die Motoren haben aufheulen lassen. Sie fahren nicht irgendwelche Autos. Der Mercedes AMG 63 S des 21-jährigen Duisburgers hat mindestens 612 PS, der Range Rover des 22-Jährigen mindestens 550 PS.

Auf der Bismarckstraße beschleunigen beide ihre Boliden, der 22-Jährige fährt rechts, der 21-Jährige links – auf der Gegenfahrbahn. An der Donaustraße biegt gerade Sema S. ab, als sich die beiden Wagen mit hoher Geschwindigkeit nähern. Aus dem Datenspeicher des Mercedes liest die Polizei später den Tachostand zum Zeitpunkt des Aufpralls auf den Kleinwagen von Sema S. aus. Es sind 167 Stundenkilometer.

Sema S., auch das ergeben die Ermittlungen, ist nicht angeschnallt. Sie wird durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Drei Tage später, am 25. April, erliegt sie ihren Verletzungen. Zu der Trauerfeier am folgenden Samstag kommen Hunderte, die Bismarckstraße wird für diesen Anlass gesperrt.

Eine Woche nach dem mutmaßlichen Autorennen auf der Bismarckstraße stellt sich der 21-jährige Duisburger. Die Polizei hatte öffentlich nach ihm gefahndet – mit Foto. Er besitzt keinen Führerschein. Der 22-jährige Fahrer des Range Rover ist zu diesem Zeitpunkt bereits vernommen worden. Die Ermittlungen der Mordkommission gehen weiter. Besonders im Blickpunkt ist offenbar das Tatgeschehen.

Mitte September wird es an einem Abend rekonstruiert. Polizei und Dekra stellen das Geschehen nach NRZ-Informationen auf Wunsch der Staatsanwaltschaft nach. Welche Rolle diese etwa einstündige Rekonstruktion und die diversen Fotos und Drohnenvideos bei den Ermittlungen spielen und was sie für ein Strafverfahren bedeuten, bleibt unklar. Wenig später erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Der 21-Jährige wird wegen Mordes angeklagt. Zudem muss er sich, wie der 22-Jährige, wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen mit Todesfolge verantworten.

Am Montag, 10. Februar 2020 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Kleve. Angesetzt sind fünf Verhandlungstage, der letzte am 11. März.