Neukirchen-Vluyn. 2019 ist in Neukirchen-Vluyn wieder viel passiert. Abschiede. Klimaschutz. Ja, und die große Debatte, wie es an vielen Stellen weitergehen soll.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückblick: Diese Themen haben Neukirchen-Vluyn 2019 bewegt

2019 hat den Neukirchen-Vluynern neue Diskussionen um den Vluyner Nordring und das Klima beschert. Bäume, Radwege, Parkstreifen. Auch das Thema Schulwegsicherheit hat Bürgerinnen und Bürger, Stadtverwaltung und Politik erregt. Neukirchen-Vluyn wächst, was einerseits schön ist, andererseits aber zusätzlich Kitaplätze notwendig macht. Zu jenen, die sich zum neuen Jahr aus der ersten Reihe verabschieden, gehört das Ehepaar Hirschel. Am Klingerhuf entsteht was Neues.

2019 in Neukirchen-Vluyn: Die wichtigsten Themen des Jahres

Klimadiskussion: Es war das Jahr der großen Klimadiskussionen in Neukirchen-Vluyn. Im Sommer ist der Klimanotstand ausgebrochen. Auch über anderes wurde gezankt. Mehr zum Thema lesen Sie hier

Nordring: Am Vluyner Nordring führt kein Weg vorbei. Auch 2019 nicht. Es hat allerdings durchaus einige neue und wieder aufgefrischte Facetten gegeben. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Schwerer Unfall: Im Sommer hat ein schwerer Unfall Neukirchen-Vluyn erschüttert. Ein Schüler war auf dem Weg zum Schulzentrum von einem Lkw erfasst worden. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Sport- und Freizeitpark: Es gehörte zu den letzten großen Nachrichten des Jahres 2019: Die Familie Hirschel verkauft den Klingerhuf. Ab April wird erstmal zugemacht. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Hilfsaktion: In Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Umgebung haben wieder unzählige Menschen die Aktion „Bewegen hilft“ unterstützt. Eine gute Sache. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Alltagsmenschen: Neukirchen-Vluyn hätte gerne Alltagsmenschen gehabt. Die Figuren sollten ein Alleinstellungsmerkmal im Laga-Jahr der Stadt Kamp-Lintfort sein. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Kitaplätze: Mehr Kinder in Neukirchen-Vluyn. Erfreulich. Heißt aber auch, dass mehr Kitaplätze benötigt werden. Das Angebot wird langfristig nicht reichen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.