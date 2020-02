Raser-Prozess: Auch Todesfahrer will nach Urteil Revision

Der Moerser Raser-Prozess geht in die nächste Runde. Auch der Mann, der mit seinem Auto bei einem illegalen Autorennen den Tod von Sema S. verursacht hat, will gegen das zu Beginn der Woche verhängte Urteil in Revision gehen. „Beide Angeklagte haben Rechtsmittel eingelegt“, sagte der Klever Landgerichtssprecher Alexander Lembke am Freitag. Die Urteile sind damit vorerst nicht rechtskräftig. Die Anwälte des wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilten 22-jährigen Duisburger wollten sich auf Anfrage nicht äußern beziehungsweise reagierten gar nicht darauf. Welche Strategie sie verfolgen, bleibt also offen.

Der andere am Rennen beteiligte 22-Jährige, der ebenfalls aus Duisburg stammt, hatte bereits kurz nach dem Urteil Revision eingelegt. Er war am Landgericht Kleve am Montag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden - selbst die Staatsanwaltschaft hatte noch eine Bewährungsstrafe gefordert. Der 22-Jährige, der bei dem Rennen in Moers-Meerbeck noch rechtzeitig bremsen konnte, dürfte im weiteren Verlauf des Verfahrens auf ein milderes Urteil hoffen.