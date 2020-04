Blaulicht Radfahrer wird in Wesel bei Unfall schwer verletzt

Wesel Die Kreispolizei Wesel sucht Zeugen, die gesehen haben, was an der Kreuzung Esplanade/Ferdinand-Galle-Straße in Wesel geschehen ist.

Eine 21jährige Moerserin befuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Esplanade in Fahrtrichtung Kreuzstraße. An der Einmündung Ferdinand-Galle-Straße wollte sie nach links abbiegen.

Im Einmündungsbereich Esplanade/Ferdinand-Galle-Str. kam es aus noch nicht geklärten Gründen zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Radfahrer aus Dinslaken. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer schwer.

Er wurde mittels eines Rettungswagens ins Evangelische Krankenhaus Wesel verbracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Wesel 0281 / 107-1622 weitergegeben werden.