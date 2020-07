Das Gelände der ehemaligen Zeche Rossenray in Kamp-Lintfort. (Archivbild)

Polizei Polizei löst Party auf: 300 Leute feiern in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Rossenray in Kamp-Lintfort haben etwa 300 Leute eine Party gefeiert. Die Polizei löste die Feier auf.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine in Corona-Zeiten nicht genehmigte Veranstaltung in Kamp-Lintfort aufgelöst. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Rossenray hatten laut Angaben der Polizei 3 00 Menschen gefeiert – inklusive DJ und Lasershow.

Anlass der Party war die Geburtstagsfeier des Veranstalters. Gegen 1 Uhr waren Polizisten auf die Feier aufmerksam geworden. Sie forderten Verstärkung an und lösten die Veranstaltung auf. Während des Einsatzes sollen laut Angaben der Polizei Beamte beleidigt worden sein.

Party in Kamp-Lintfort: Mann aus Krefeld festgenommen

Ein 24-jähriger Mann aus Krefeld wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Im Nachgang stellte die Polizei fest, dass die Umzäunung des stillgelegten Zechengeländes beschädigt worden war. Es wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen laufen. (red)

