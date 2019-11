Moers. Unbekannte steckten vor einer Gaststätte an der Orsoyer Allee Gegenstände in Brand und beschädigten Fenster und Türen. Die Polizei sucht Zeugen.

Plastik und Pappe vor Moerser Gaststätte angezündet

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einer Brandstiftung an der Orsoyer Allee sagen können. Bereits am Mittwoch gegen 10.30 Uhr meldete sich der Betreiber einer dortigen Gaststätte bei der Polizei, da er Beschädigungen und Rußrückstände an einer Tür sowie an einem Fenster entdeckt hatte. Unbekannte hatten in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwochmorgen, drei Plastikflaschen und einen Karton aus den Mülltonnen genommen, diese vor ein Fenster und eine Tür gelegt und sie anschließend angezündet. Am Fenster und an der Tür entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02841/171-0 zu melden.