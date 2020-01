Moers. 1200 Gäste: Die Enni-Eventhalle in Moers ist ausverkauft, wenn Heiko Mathias Förster und sein Orchester zum neuen Jahr aufspielen. Was geht 2021?

Philharmoniker spielen in Moers ein fulminantes Konzert

1200 Gäste haben in der ausverkauften Enni-Eventhalle in Moers am Neujahrsabend ein fulminantes Konzert erlebt. Generalmusikdirektor Heiko Mathias Förster spielte mit seiner Königlich Prager Philharmonie Melodien, die die Herzen der Besucherinnen und Besucher erreichten.

Viele waren von der Intensität der Musik und des Orchesters beeindruckt und wünschen sich, dass Förster auch noch ein fünftes Mal zu einem Neujahrskonzert nach Moers kommt.

In der Tat: Die Art und Weise, wie Förster und seine Musikerinnen und Musiker die klassische Musik präsentieren, ist für Moers und die Region so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Zu fast allen Stücken erzählt Förster die Geschichte, manchmal bis auf die Jahreszahl genau.

Heiko Mathias Förster dirigiert die Königlich Prager Philharmonie. Foto: Matthias Alfringhaus / NRZ

Das Orchester setzt seine musikalischen Vorgaben exakt um, die Einsätze sind präzise und das Klangvolumen gewaltig. Dass auch diesmal wieder der Walzer eine Hauptrolle spielte, passt zum Ereignis: Schwungvoller kann man kaum ins neue Jahr starten.

Heiko Mathias Förster fühlt sich hier schon wie zu Hause

Dabei fühlt sich offenbar auch Förster wohl. Am Mittwochabend begrüßte er die Gäste jedenfalls so: „Ich bin wieder hier – in meinem Revier“. Und er hat sein Orchester noch einmal weiterentwickelt, zum Beispiel ist die Harfe neu hinzugekommen, wie Konrad Göke bemerkt, der Jahr für Jahr den Kontakt zu Förster herstellt.

Göke ist Moerser und kennt sich in der deutschen Kulturszene aus. Er sagt: „Wir haben mit dem Neujahrskonzert und mit Heiko Mathias Förster hier ein hohes Niveau etabliert. Für viele ist das Konzert auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt zum Jahresbeginn.“ Er fügt aber auch hinzu: „Ohne die Unterstützung von Enni und Volksbank Niederrhein ist so ein Konzert nicht möglich.“

Ob Förster und sein Orchester auch am 1. Januar 2021 in Moers sein werden, könnte sich schon bald klären. „Wir sind in Gesprächen und er ist mein erster Ansprechpartner“, teilte Göke am Donnerstag auf NRZ-Anfrage mit. Mit welchen Strapazen ein solcher Auftritt verbunden ist, schildert Göke auch: „Am Donnerstagabend spielt das Orchester in Zürich. Nach dem Konzert in Moers am Mittwoch ging es noch in den Bus.“