NRZ-Treff im Medienhaus zum Moerser Fahrrad-Frühling

Noch ist das Wetter wenig fahrradfreundlich, doch das dürfte sich schon bald ändern. Es ist also höchste Zeit, über das Radfahren zu sprechen, zum Beispiel beim NRZ-Treff zum Moerser Fahrrad-Frühling am Dienstag, 10. März im Medienhaus Moers am Königlichen Hof.

Es tut sich viel beim Thema Rad: Zum Beispiel müssen Autofahrer jetzt mindestens 1,50 Meter Abstand zu Radfahrern einhalten. Wie will die Polizei das kontrollieren? Oder aber: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der tödlichen Unfälle mit E-Bikes um fast ein Drittel gestiegen. Was rät die Polizei?

Hier erklärt Polizist Jörg Nitschke den Pedelec-Fahrsimulator. Das Gerät können Besucherinnen und Besucher des NRZ-Treffs am 10. März in Moers testen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Dazu gibt es eine ganze Menge Themen, die speziell Moers und die Region betreffen. Wo liegen die Schwachpunkte beim Radwegenetz? Gibt es Gefahrenstellen? Wie schaut es aus mit der Anbindung an den Radschnellweg Ruhr und die neue Brücke über die A40? Und schließlich: Welche Tipps und Tourenempfehlungen gibt es für die neue Radsaison?

Auf all diese Fragen gibt es beim NRZ-Treff zum Moerser Fahrrad-Frühling Antworten. NRZ-Redaktionsleiter Matthias Alfringhaus empfängt am 10. März diese Fachleute im Medienhaus Moers: Karl-Heinz Degen (Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC Moers/Neukirchen-Vluyn), Nadine Beinemann (Stadt Moers, Leiterin des Fachdienstes Verkehrsplanung) und Dirk Laumeier (Stadt Moers, Fachbereichsleiter Straße und Verkehr). Ebenso bringt Polizeioberkommissarin Andrea Ackermann von der Verkehrsunfallprävention einen Pedelec-Simulator mit, den die Gäste des NRZ-Treffs nutzen können.

Der NRZ-Treff zum Moerser Fahrrad-Frühling findet am Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr im Medienhaus Moers, Homberger Straße 4 statt. Bitte melden Sie sich hier an: www.nrz.de/fahrrad-fruehling.