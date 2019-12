Neukirchen-Vluyner Francis Ayozieuwa gewinnt Rap-Contest

So ganz realisieren kann Francis Ayozieuwa noch nicht, was am Wochenende in Berlin passiert ist. Der 18-jährige Rapper hat den Rap-Wettbewerb „Raptags“, den Contest von Chapter One, dem Urban-Label von Universal Music, gewonnen.

Francis alias Frayo ist damit der beste Nachwuchsrapper des Landes. „Der Auftritt hat Spaß gemacht und lief richtig gut“, erzählt Francis. Und das, obwohl seine Stimme etwas angeschlagen war. „Beim Soundcheck habe ich aber gemerkt, dass es klappen könnte. Meine Stimme hat die ganzen zwölf Minuten nicht versagt.“ Gegen vier Konkurrenten musste sich Francis durchsetzen. Aufgeregt war er dabei nicht viel mehr als im Halbfinale, sagt er. „Ein bisschen Finalluft war aber natürlich zu spüren.“ Dann stand die Verkündung des Gewinners an. Francis stand mit seinen mitgereisten Freunden im Kreis. In der Hand hielt er einen Glücksbringer seiner Oma.

Dann fiel sein Name. „Ich wusste gar nicht, was passiert. Meine Freunde haben geschrien und mich umarmt.“ Francis hat einen Plattenvertrag, ein eigenes Album und eine Siegerprämie von 50.000 Euro gewonnen. Anfang des nächsten Jahres werden die ersten Lieder fürs Album produziert. Kaum zu glauben für den 18-jährigen Musiker. „Ich sitze wieder zuhause und denke, dass es jetzt wieder nur eine Runde war, die ich weiterkam. Das ganze Ausmaß werde ich wohl erst in ein paar Monaten merken“, sagt er voller Vorfreude.