Neukirchen-Vluyn: Vandalismus und Diebstahl am Nordring

Neukirchen-Vluyn Am Wochenende sind Unbekannte in ein Gebäude am Vluyner Nordring in Neukirchen-Vluyn eingebrochen. Sie haben unter anderem Baumaterial gestohlen.

Neukirchen-Vluyn. Es ist lange ruhig gewesen rund um den Vluyner Nordring. Jetzt gibt es wieder einen Vorfall.

In der Zeit von Samstag um 23 Uhr bis Sonntag um 3.30 Uhr sind mindestens drei Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Vluyner Nordring eingedrungen. In dem Haus, in dem teilweise Wohnungen renoviert werden, öffneten sie in der 6. Etage in einer Wohnung einen Wasserhahn. Hierdurch lief Wasser von dort bis in den Keller. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten zudem unter anderem Werkzeuge und Baumaterialien aus dem Haus gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Telefon 02845/3092-0.