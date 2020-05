Neukirchen-Vluyn: Musikalischer Gruß in einer schweren Zeit

Tolle Mutmach-Aktion: Seniorinnen und Senioren in Awo-Einrichtungen in Moers und Neukirchen-Vluyn haben sich über ein Ständchen gefreut.

Moers/Neukirchen-Vluyn. Stella Loiuse Göke und Marko Kassl haben am Samstag Bewohnerinnen und Bewohnern von mehreren Awo-Seniorenheimen in Neukirchen-Vluyn und Moers ein Ständchen gebracht.

Die in Moers geborene Sängerin und Schauspielerin und der Akkordeonspieler waren auf der rollenden Bühne der Tuwas-Genossenschaft und der Arbeiterwohlfahrt unterwegs, um den Menschen, wie hier am Willy-Könen-Haus in Neukirchen-Vluyn, in der Coronakrise eine Freude und Mut in einer schweren Zeit zu machen.