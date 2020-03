Neukirchen-Vluyn: Lebensgefahr nach Brand in der Wohnung

Neukirchen-Vluyn. Eine Neukirchen-Vluynerin erleidet bei einem Brand eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung. Offenbar hat sie das Feuer selbst verschuldet.

Bei einem Feuer in ihrer Wohnung ist eine 87 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16.45 Uhr in der Lindenstraße. Größerer Sachschaden entstand offenbar nicht, laut Polizeiangaben soll nicht näher bezeichneter Kunststoff gebrannt haben, die Bewohnerin habe ihn „vermutlich durch eigenes Verschulden in Brand gesetzt“, wie es in der Mitteilung heißt. Die 87-Jährige erlitt eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Krankenhaus gebracht.

Um in die Wohnung zu gelangen, hatte die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen müssen. Die Wohnung wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.