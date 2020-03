Neukirchen-Vluyn. Zum ersten Mal beteiligt sich Neukirchen-Vluyn an der Extraschicht. Zur Nacht der Industriekultur lädt die Stadt mit einem spannenden Programm.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird Teil des großen Kulturfestivals Extraschicht. Schauplatz dieser Nacht der Industriekultur am 27. Juni soll das Gelände des ehemaligen Bergwerks Niederberg sein. Die spektakuläre Installation eines Tuchkünstlers wird im Mittelpunkt des Geschehens rund um die Fördertürme und die Maschinenhalle stehen.

Die Extraschicht wurde 2001 ins Leben gerufen, um das industriekulturelle Erben der Region in Szene zu setzen. Im vergangenen Jahr gab es 50 Spielorte mit 500 Veranstaltungen und insgesamt 200.000 Besucherinnen und Besuchern. Nun konnte die Stadt Neukirchen-Vluyn die Veranstalter von ihrem Konzept überzeugen und ist mit von der Partie.

Von 18 bis 2 Uhr wird der Platz neben der Niederrheinallee bespielt. Der Tuchkünstler Jens J. Meyer wird

Ein Textilkunstwerk von Künstler Jens Joachim Meyer. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

eine 70 Meter breite Installation zwischen den Fördertürmen präsentieren. Sie besteht aus vielen kleinen, dreieckigen Segeln und vielen Seilen und soll in wechselnden Farben illuminiert werden, erklärt Ulrike Reichelt von der städtischen Wirtschaftsförderung. Zwei Wochen werde der Aufbau dauern. Entstehen wird Meyers Arbeit im Rahmen des Heimatprojektes „Flunen, Flachs und Flöze – alles im Fluss“ (die NRZ berichtete).

Die Püttrologen kommen

Meyers Segel zwischen den Türmen sind aber längst nicht alles bei der Neukirchen-Vluyner Extraschicht. So hat Ulrike Reichelt mit ihrem Team ein Musikprogramm auf die Beine gestellt: Die Püttrologen gehören dazu, zwei Musiker aus der polnischen Partnerstadt Ustron sowie eine Coverband, die Lieder auch auf Zuruf spielt, wie Reichelt sagt. Zu späterer Stunde soll ein DJ auflegen. „Wer will, kann mitsingen, tanzen und zwischendurch auf der Wiese liegen und die Installation von Meyer genießen“, so die Wirtschaftsförderin. Und lecker essen: Vier oder fünf Food-Trucks kommen nach Niederberg.

Auch die verbliebenen „Immobilien“ der Zeche spielen in dieser Nacht eine Rolle. Die Gruppe ehemaliger Bergleute um Josef Schröder und Franz Göbbels lädt zu Führungen durch die Doppelmaschinenhalle – das linke Gebäude – ein. Zu sehen sein werden auch Fotos und ein Film.

Familienzelt mit Wickelecke

Ausnahmsweise wird auch die große Halle in der Mitte zugänglich gemacht, allerdings nur ein abgegrenzter Teil im Erdgeschoss. Der Raum soll von innen bunt ausgeleuchtet werden. Ulrike Reichelt bemüht sich noch darum, dass hier auch Musik abgespielt wird, um die Größe der Halle erfahrbar zu machen. Auch der Stadtjugendring mischt bei der Extraschicht mit, baut ein Familienzelt auf mit Angeboten für Kinder sowie Wickelraum und Stillecke.

Je nach Wetter rechnen die Veranstalter mit bis zu 7000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Gelände, das übrigens umzäunt wird. Der Eintritt kostet 12 Euro, die Führungen sind inklusive. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Zwei Bitten hat Ulrike Reichelt an ihre Mitbürger: „Es sollen viele zu unserer Extraschicht kommen. Und die Neukirchen-Vluyner sollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.

Einzelheiten über die komplette Extraschicht teilt die veranstaltende „Metropole Ruhr Tourismus“ am Donnerstag mit: www.extraschicht.de