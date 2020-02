Neukirchen-Vluyn: Jugendlicher bedroht Jungen mit Messer

Neukirchen-Vluyn. Die Jungen stehen in Neukirchen-Vluyn an einer Bushaltestelle. Dann kommt der Jugendliche mit einem Messer auf sie zu. Wer hat die Tat gesehen?

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend in Neukirchen-Vluyn zwei Jungen (11 und 12 Jahre alt) aus Rheurdt mit einem Messer bedroht und beraubt. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, standen die beiden Jungen gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle am Vluyner Südring, als der Jugendliche auf sie zukam. Er bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Bauchtasche des Elfjährigen. Der Junge gab ihm die Tasche, der Täter flüchtete Richtung Vluyner Platz.

Die beiden Jungen beschreiben den Unbekannten laut Polizei so: Ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, heller Bartflaum, trug eine schwarze Umhängetasche der Marke „Gucci“, eine weiße Kapuzenjacke und eine schwarze Hose. Die geraubte Bauchtasche, die ohne Inhalt war, hat die Farben blau-weiß-schwarz und ist von der Marke „Champignon“. Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.

