Neukirchen-Vluyn: Heimat- und Verkehrsverein sagt Danke

„Wo ist jetzt bitteschön der Weihnachtsmann?“, fragten die Kinder des Kindergartens an der Leibnizstraße in ihrem vorgetragenen Lied. Der Weihnachtsmann hat sich bei der Adventsfeier des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) Neukirchen am Samstag im Klingerhuf zwar noch nicht blicken lassen, dafür hat aber der Nikolaus persönlich vorbeigeschaut. Seit mehr als 40 Jahren veranstaltet der HVV einen Nachmittag im Advent, der gleichzeitig die letzte Veranstaltung des Jahres bildet.

Es ist ein gemütliches Beisammensein. „Damit möchten wir uns auch bei unseren Mitgliedern bedanken, die ehrenamtlich beim Erntedankfest oder Maifest beim Aufbau helfen oder Getränke und Würstchen verkaufen“, erklärte Karin Haaz, Mitglied des Organisationsteams. Traditionen pflegen stand auch in diesem Jahr im Mittelpunkt.

So gehört es zur zwanglosen Tagesordnung, dass es neben Kaffee und Kuchen einen Besuch einer örtlichen Kindergartengruppe gibt. Das waren die Kinder des Familienzentrums an der Leibnizstraße. „Wir lassen uns überraschen, was die Kinder und Erzieherinnen vorbereitet haben“, sagte Haaz lachend.

Eine halbe Stunde standen die kleinen Künstler auf der Bühne, sangen mehrere Weihnachtslieder und tanzten dazu. Viel Applaus gab es da nicht nur von den stolzen Eltern, sondern auch von den HVV-Mitgliedern, die sich kurze Zeit später auch zum Mitsingen animieren ließen.

Weitere Adventslieder wurden mit Unterstützung der Musikschule gesungen, eine Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen. Es gab auch ein Quiz. In diesem Jahr ging es aber nicht ums Heimatwissen. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren. Alle Fragen beziehen sich auf Weihnachten“, sagte Haaz. Kleine Kostprobe: In welchem Land besteht das Weihnachtsessen traditionell aus zwölf Gerichten? Im Vatikan, Polen oder Frankreich? Die richtige Antwort lautet in Polen. Das Menü soll an Jesus zwölf Apostel erinnern. Fleisch darf aber nicht serviert werden.