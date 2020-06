Die Stadtbücherei bietet in den Ferien den SommerLeseClub an.

Ferienbetreuung Neukirchen-Vluyn: Ganztagsbetreuung und Spiele in den Ferien

Neukirchen-Vluyn. Stadt, Schulen, Träger- und Sportvereine haben ihre Angebote miteinander abgestimmt. Trotz Corona herrscht Gewissheit über die Ferienbetreuung.

Auf Basis der Coronaschutz- und der Coronabetreuungsverordnung, die zum 15. Juni erneut geändert wurden, haben die Stadtverwaltung, die Schulen und die Träger des Offenen Ganztags ihre Angebote für die Zeit der Sommerferien abgestimmt.

Mit dem Ende der Notbetreuung zum 15. Juni wurde der Betrieb des Offenen Ganztags wieder aufgenommen. Für die ersten drei Ferienwochen an allen Grundschulen sowie in der zweiten Ferienhälfte an der Pestalozzi-Schule. Träger sind der Neukirchener Erziehungsverein (Antoniusschule und Friedensreiche-Hundertwasser-Schule), Sterntaler e. V. (Gerhard-Tersteegen-Schule I und II) sowie Grafschafter Diakonie/Diakonisches Werk Treff 55 (Pestalozzi-Schule). https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/stadt-neukirchen-vluyn-sucht-nach-loesung-fuer-ferienspiele-id229263994.html

Ferienspiele bieten der Neukirchener Erziehungsverein und der CVJM für verschiedene Altersgruppen an. Da die Grafschafter Diakonie/Diakonisches Werk Treff 55 während der kompletten Ferien den Offenen Ganztag betreut, stehen keine Kapazitäten für zusätzliche Ferienspiele zur Verfügung.

Die Stadtbücherei führt den SommerLeseClub durch. Das ortsgeschichtliche Museum Neukirchen-Vluyn plant Einzelaktionen für Familien. Verschiedene Sportvereine machen Angebote in den Ferien, wie etwa das Fußball-Sommer-Camp des FC Neukirchen-Vluyn auf der Anlage am Klingerhuf).

Bürgermeister Harald Lenßen: „Die Situation des Coronaschutzes in den letzten Wochen war hochdynamisch. Speziell die Planungen der Ferienbetreuungen in den Schulen und darüber hinaus waren davon betroffen und das hat zu Unsicherheiten bei Eltern und Betreuungspersonen geführt. Alle Beteiligten der Betreuungsangebote haben aber hart daran gearbeitet, ein Programm gemäß der Verordnung und des Infektionsschutzes zu erstellen.“

Auch, wenn nicht alle Angebote wie gewohnt stattfinden können, sei die Planung insgesamt hervorragend. Lenßen: Ich bin überzeugt, dass mit der Mischung aus Offenem Ganztag, Ferienspielen und weiteren Angeboten von beispielsweise Kirchengemeinden und Sportvereinen alle Grundschülerinnen und Grundschüler schöne Ferien verbringen können.“