Neukirchen-Vluyn: Exhibitionist zeigt sich einer Joggerin

In Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei nach einem Exhibitionisten. (Symbolfoto).

Neukirchen-Vluyn. Eine Frau aus Neukirchen-Vluyn joggt am Montag, als sich ihr ein Mann in schamverletzender Weise zeigt. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat.

Die Polizei in Neukirchen-Vluyn sucht nach einem Mann, der sich bereits am Montag einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt hat.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, zeigte sich der Exhibitionist einer 45-jährigen Joggerin aus Neukirchen-Vluyn an der Tersteegenstraße. Der unbekannte Mann, der mit einem dunklen Herrenrad unterwegs war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die 45-Jährige, die den Vorfall am Dienstag der Polizei mitteilte, beschrieb den Sittenstrolch so: 25 - 28 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke, sportliche Figur, dunkle, kurze, hochgegelte Haare. Der Mann trug eine graue, kurze Hose, dunkles T-Shirt und eine Sonnenbrille. Jetzt sucht die Polizei in Neukirchen-Vluyn Zeugen. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, meldet sich bitte dort unter 02845 / 30920.