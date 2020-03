Neukirchen-Vluyn: Diebe lassen Desinfektionsmittel liegen

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte brechen in eine Tierarztpraxis in Neukirchen-Vluyn ein. Über ein Detail des Diebstahls wundert sich auch die Polizei.

Unbekannte haben in eine Tierarztpraxis in Vluyn eingebrochen. Neben dem, was sie mitnahmen, erwähnt die Polizei ausdrücklich, was sie liegen ließen.

Der Einbruch muss sich in der Zweit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.50 Uhr, ereignet haben. Laut Polizei sind die Unbekannten gewaltsam in die Räume an der Niederrheinallee eingedrungen. Sie durchwühlten die Praxis, nahmen Trinkgeld aus einer Spardose sowie einen Tresor mit Betäubungsmitteln an sich. Wohl mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie heißt es in dem Bericht weiter: „Desinfektionsmittel und Mundschutz entwendeten die Täter nicht.“

Zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, war eine Werkstatt an der Glogauer Straße, die medizinische Geräte repariert und kontrolliert, ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Wie die Täter hier eindringen konnten, ist noch offen. Fest steht, dass sie zwei Laptops stahlen und unerkannt flüchteten.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Diese bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 02845 / 30920.