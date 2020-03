Neukirchen-Vluyn. Viel Zeit durch Corona? Die Neukirchen-Vluyner Buchhändlerin Katrin Haar weiß, was man an langen Tagen zu Hause Spannendes lesen könnte

Ob mit den Schulkindern zu Hause oder im Home-Office, ohne die Möglichkeit zum Sport oder ins Café zu gehen – aktuell verbringen viele Menschen viele Stunden und Tage in den eigenen vier Wänden. Es ist Zeit für die klassische Freizeitgestaltung. Wie wär’s mal wieder mit Lesen? Als Buchhändlerin der Buch- und Spielwarenhandlung Giesen-Handick liest Katrin Haar pro Woche zwei Bücher. So liegt es nahe, die Expertin nach Lesetipps zu fragen. Das empfiehlt sie den NRZ-Leserinnen und -Lesern.

Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen. In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Im „Haus der Frauen“ schreibt sie im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe: an die Ausländerbehörde, an den zurückgelassenen Sohn in Guinea, an den Geliebten. Und sie erfährt das Glück des Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses.

Katrin Haar: „Beim Lesen ist man mit der Anwältin unterwegs und lernt die einzelnen Menschen kennen, denen sie begegnet. Laetitia Colombani hat mit sehr viel Empathie geschrieben.“

Claudia Winter: Honigmädchen. Die im Feinkostladen ihres Vaters arbeitende Camilla bricht unter der Belastung von Kindererziehung und 50-Stunden-Job fast zusammen, als ihrem Vater die Idee kommt, sie solle in die Provence reisen, um eine Honigmanufaktur zu besuchen und sich von französischer Feinkost zu überzeugen. Und Tochter Marie soll mitkommen. 1000 Kilometer Zeit für Diskussionen, findet Camilla. Katrin Haar: „Das Buch liest sich lustig und frech weg. Es ist ein schönes Familienbuch und sehr unterhaltsam.“

.

Im Kontrast zu den Romanen steht Katrin Haars nächste Empfehlung: Andreas Eschbach: NSA - Nationales Sicherheits-Amt.

Was wäre aus der NS-Zeit geworden, wenn die Technik damals schon weiter gewesen wäre? Wie würde sich die 100-Prozent-Überwachung unter dem Nazi-Regime auswirken? Ein extrem spannender Roman, in dem Frauen die Programmiererinnen sind. Katrin Haar: „Das Buch ist wahnsinnig spannend. Sehr düster und erschreckend, aber es liest sich gut und regt zum Nachdenken an.“

Eine bunte Empfehlung hält die Buchhändlerin noch bereit. Ein Buch für die ganze Familie ist Olaf Hajeks Buch der Blumen. Hier kann man sich den Frühling mit bunten Blumen ins Wohnzimmer holen und etwas über die Heilkraft der Pflanzen lernen. Das Buch ist fantastisch illustriert und für Pflanzenfans von 8 bis 99 Jahren geeignet.

Manche Schulen verordnen auch Lektüren als Arbeitsauftrag. So müssen auch Schülerinnen und Schüler der Unesco-Schule in Kamp-Lintfort für den Deutschkurs ein Buch pro Woche lesen und Zusammenfassungen für die Lehrer schreiben. Für eine Kundin und ihre Kinder empfiehlt Katrin Haar spontan The Haven - Im Untergrund Jugendbuch für Jungen und Mädchen ab 12 Jahre und Auftakt einer Serie.

Vor außergewöhnlichem Setting im Londoner Untergrund spinnt Simon Lelic ein fesselndes Agenten-Abenteuer von Freundschaft, Verrat und einer lebensbedrohlichen Mission.