Neukirchen-Vluyn: Bernd fährt 100.000 Kilometer mit dem Rad

In Zeiten der ansteigenden Weltmeere und der Klimaschutz-Debatten zeigt einer, dass es auch ohne Auto geht. Und das nicht erst seit ein paar Monaten. Bernd Benninghofen aus Neukirchen (65) radelt seit neuneinhalb Jahren jeden Weg, den er zu machen hat. So kommt es, dass er und sein Fahrrad aktuell mehr als 100.000 Kilometer auf dem Tacho haben.

Den Anlass fürs autolose Fahren gab es 2008: „Ich wurde arbeitslos und schaffte mein Auto ab. Da kam mir die Idee, eine Weltreise mit dem Rad zu machen“, berichtet der Elektrotechniker. Er habe dann doch einen neuen Job bekommen, aber das Rad schon gekauft. Das Radeln wurde eine neue Leidenschaft. Bernd Benninghofen kaufte sich kein Auto mehr.

Die Umwelt spielt für Bernd eine zentrale Rolle

Nein, er sei nicht sehr oft nass geworden in den letzten Jahren, erzählt der Radler. „Es ist erstaunlich, wie selten man nass wird“, lächelt er, räumt aber ein, dass er auch schon mehrfach an einem Tag von einem Guss aufgeweicht worden sei.

Der Sport liegt dem Neukirchener im Blut. Seit Jahrzehnten ist er Mitglied beispielsweise im KSV Moers, wo er Ju-Jutsu betreibt. Dass er zudem jeden Weg mit dem Fahrrad zurücklege, mache ihn nur noch fitter, wie er beschreibt. „Ich kann nur jedem empfehlen, wann immer es möglich ist, das Auto stehen zu lassen“, so sein Rat.

Unliebsame Begegnungen mit Autos gibt es

Ganz ähnlich denke auch seine Freundin. „Sie war schon überzeugte Fahrradfahrerin, bevor wir uns kennenlernten.“ Und so macht sich das Paar an Wochenenden öfters auch zu Kurztrips in die niederrheinische Umgebung auf.

„Radeln, das ist auch ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, sagt Benninghofen. „Wenn ich dran denke, dass ich 30 Jahre lang nach Düsseldorf mit dem Diesel zur Arbeit gefahren bin… Und beruflich musste ich auch viel fliegen, nach Korea, Russland oder China...“ Wichtig sei neben dem Umweltgedanken: „Durch die Bewegung bekommt man wieder Fitness und dadurch viel neue Lebensqualität.“ Zudem versuche er auch, vegan zu leben. „Mit dem Alter kommt die Weisheit...“ Daneben habe er sich an der Demo „Fridays for Future“ in Neukirchen-Vluyn beteiligt. Außerdem sei er Mitglied bei Greenpeace und unterstütze die Bewegung auch finanziell.

So ganz ungefährlich sei das Radeln zwar nicht, bekennt Benninghofen: „Ich hab schon dreimal neben einem Auto gelegen.“ Zum Glück sei dabei aber nichts Schlimmeres passiert. „Man wird leider schlecht gesehen von den Autofahrern, da muss man schon selbst mit aufpassen und sich ordentlich verhalten.“

So hat Bernd Benninghofen denn auch einen Wunsch: „In den Städten müsste noch viel mehr für die Radfahrer getan werden.“