Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch am ersten Feiertag in Neukirchen-Vluyn. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Freitag mit.

Neukirchen-Vluyn: Beim Einbruch Bargeld und Schmuck erbeutet

Am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 14.15 Uhr und 20.40 Uhr haben Unbekannte eine Scheibe eines Einfamilienhauses an der Niederrheinallee eingeschlagen. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Freitag mit.

Das Haus liegt hinter einer Gärtnerei im Ortsteil Vluyn und ist somit von der Straße nicht direkt einsehbar. Die Täter drangen in das Haus ein und durchwühlten demnach alle Räume und öffneten einen Tresor. Hieraus entnahmen sie Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845/3092-0.