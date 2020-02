Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn steht der Neubau des Freizeitbades zur Diskussion. Das scheint derzeit wahrscheinlich. Offen bleibt zunächst der Standort.

In knapp zwei Wochen soll die Entscheidung über den Neubau eines Freizeitbades fallen. Das Thema steht – wie berichtet – in der Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 11. März, auf der Tagesordnung. Sofern sich die Damen und Herren des Gremiums einig werden, soll der Grundsatzbeschluss gefasst werden.

In den Unterlagen heißt es dazu unter anderem: „Das Freizeitbad wird bis zum Ende des Jahres 2026 weiter betrieben und anschließend durch einen innovativen und wirtschaftlich optimierten Ersatzneubau ersetzt.“ Und weiter: „Ziel ist es, dass bei der Planung und Konzeptionierung berücksichtigt wird, dass das neue Freizeitbad im Hinblick auf Umwelt- und Ressourcenschonung eine herausragende Stellung einnimmt und die Zukunftstrends der Bäder-, Freizeit- und Gesundheitsbranche bestmöglich berücksichtigt werden.“

Ein Arbeitskreis spricht über das Freizeitbad

Es hat im Vorfeld seit 2017/2018 umfangreiche Untersuchungen des Freizeitbades gegeben sowie Treffen eines eigens dafür eingerichteten Arbeitskreises. In diesem nicht öffentlich tagenden Kreis haben Vertreter aus Politik und Verwaltung mögliche Optionen für Neukirchen-Vluyn erörtert, Bäder in anderen Kommunen besichtigt und schließlich abgewogen, wie ein Badbetrieb in Neukirchen-Vluyn sichergestellt werden kann. Vertreter der Enni Sport- und Bäder standen beratend zur Seite.

Im Ergebnis, so heißt es, hätten sich die politischen Vertreter mehrheitlich gegen eine Sanierung und für einen Neubau ausgesprochen.

In einer früheren Aufstellung waren die Gesamtkosten für den Neubau auf rund 11 Millionen Euro geschätzt worden. Für eine Instandsetzung hatte man im Frühjahr 2018 mit rund 2,6 Millionen Euro kalkuliert. Eine Kostensteigerung von 1,8 Prozent/Jahr war angekündigt. Die Enni hat im Folgenden Lebenszyklus und Vollkosten bei einer Sanierung bzw. Instandsetzung und einem Neubau gegenübergestellt. Ergebnis laut Stadtverwaltung: Ein Neubau wäre die um 3,6 Millionen Euro wirtschaftlichere Variante. In dieser Berechnung ist somit mehr berücksichtigt als nur ein Vergleich der Gesamtsummen.

Über den Standort wird später gesprochen

Mit Blick auf den Standort für einen Neubau müssen sich die Ratsvertreter zu einem späteren Zeitpunkt noch einig werden.

Eine Beibehaltung des Standortes ist laut Stadtverwaltung grundsätzlich die wirtschaftlichere Alternative; die vorhandene Infrastruktur (beispielsweise Parkplätze etc.) könnte weiter genutzt werden. Sollte das neue Gebäude an gleicher Stelle gebaut werden, müsste das Bad für voraussichtlich zwei Jahre geschlossen werden, ebenfalls mit Auswirkungen für die Wirtschaftlichkeit.

Bei der genaueren Planung des Bades soll vermieden werden, dass sich die Angebote in den benachbarten Städten gegenseitig Konkurrenz machen. Auch soll geprüft werden, ob – kurz gesagt – eine Einbindung bei der Enni Unternehmensgruppe steuerliche Vorteile bringt