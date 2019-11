Moerser macht Kunst extra für die Laga in Kamp-Lintfort

Der Moerser Künstler Reiner Prasse geht mit wachen Augen durch die Welt. „Ich finde es toll, dass die jungen Leute auf die Straße gehen“, sagt er. Wenngleich er das Wort „Klimanotstand“ für eine Floskel hält, so tue es aber doch Not, dass alle am Umweltschutz arbeiteten. „Es sorgt mich, wenn ich sehe, was den jungen Menschen bevorsteht“, bekundet der Kreative, der mit seiner Kunst auch wachrütteln will.

Der Baum ist tot

Wo kann man Umweltschutz oder Insektensterben besser thematisieren als auf der Landesgartenschau im kommenden Jahr in Kamp-Lintfort?, dachte der 82-Jährige. „Zumal da ja viele Menschen hinkommen und sich mit dem Thema auseinandersetzen können.“ Und so entstand „der Baum der Erkenntnis in Zeiten des Klimawandels“. An einem mausetoten, übermenschengroßen Baumstamm hängt eine große Flasche – leer. Ein durchaus sinnfälliges Werk, das auch noch den Charme hat, wetterfest zu sein. Wie auch das zweite Objekt, das Prasse erarbeitete: Ein riesiges, ästhetisch ansprechendes Insekt aus Fundstücken, das auf das Insektensterben hinweisen soll.

Doch die Arbeiten will keiner haben. Bei den Verantwortlichen der Landesgartenschau ist der arrivierte und vielseitige

Das Repro zeigt den „Baum der Erkenntnis in Zeiten des Klimawandels“. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Moerser zunächst mal abgeblitzt. Er habe beim Telefonat mit der Laga-Geschäftsstelle nicht einmal Gelegenheit gehabt, seine Arbeiten genauer zu beschreiben, ärgert er sich. „Wir brauchen keine Kunst mehr“, habe es knapp geheißen. „Ich habe ja Verständnis dafür, dass die bei so einem Projekt viel um die Ohren haben, aber so kann es doch nicht gehen“, findet er. Zumal er die Arbeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen will.

Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte die Pressesprecherin der Laga, Imma Schmidt, dass es ein künstlerisches Konzept für die Gartenschau geben soll, das in der Verantwortung der Geschäftsführung liege. Insofern sei jede entsprechende Anfrage darüber hinaus mit ähnlichen Antworten beschieden worden, nämlich, dass das Thema Kunst auf der Laga bei der Geschäftsführung liege, es da ein Konzept gebe und man somit bei diesem Thema bereits „belegt“ sei. Das alles sei noch nicht gänzlich in trockenen Tüchern, deshalb könne sie Genaueres dazu noch nicht erläutern.

Gleichwohl räumt sie ein, dass „man nicht entscheiden kann, ohne etwas grob zu kennen“. Sie wolle sich daher gerne noch einmal mit den Arbeiten Reiner Prasses befassen, und dann sehen, „ob sich Präsentationsmöglichkeiten oder eine inhaltliche Verbindung zu einem Ausstellungspartner finden“ ließen.

So könnte es sein, dass „der Baum der Erkenntnis“ und das „Insekt“ vielleicht doch noch nach Kamp-Lintfort ziehen werden.

>>> Der Künstler

Reiner Prasse ist Absolvent der Krefelder Hochschule für Bildende Kunst. Nur auf die Kunst zu setzen, schien ihm aber in jungen Jahren zu riskant.

So arbeitete der heute 81-Jährige 30 Jahre für die Sparkasse Duisburg und machte dort Grafik und Design, um die Familie ernähren zu können.