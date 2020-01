Moers. „Es war ein ständiges Kommen und Gehen“, sagtNicola Kreuzmann, die Leiterin des Tierheims in Moers. Und ein Happy End gab es 2019 noch dazu.

Moers: Tierheim vermittelt 800 Katzen, Hunde und Kleintiere

Fast 800 Tiere hat das Moerser Tierheim 2019 betreut, tierärztlich versorgt und vermittelt. Das ist – in Zahlen – die Bilanz des Tierheims für das vergangene Jahr, das Leiterin Nicola Kreuzmann zusammenfassend so beschreibt: „Es war ein ständiges Kommen und Gehen.“

Zu den betreuten Tieren gehörten Hunde, Katzen und Kleintiere wie Farbmäuse, Kaninchen, Meerschweinchen und Ziervögel. Viele Tiere, vor allem Katzen, seien noch nicht gechipt und registriert, so dass ein Großteil der Fundtiere nicht zu ihren Besitzern zurückgeführt werden konnte, bedauert Nicola Kreuzmann in einer Pressemitteilung und erklärt weiter. „Umso mehr freuen wir uns darüber, dass seit dem 1. November 2019 die Katzenschutzverordnung im Kreis Wesel gilt.“ Deren Ziel ist es, freilebende Katzen einzufangen, sie ärztlich zu versorgen, zu kastrieren und wieder auszusetzen (mehr unter www.kreis-wesel.de).

Boxermischling Bärbel sucht noch ein liebevolles Zuhause

„Wir sind sehr froh, dass für viele Tiere ein neues Zuhause gefunden wurde“, so Kreuzmann. Schwer hätten es jedoch Tiere, die sich nicht ganz so umgänglich präsentieren. Dazu zählt das Tierheim auch Bärbel, eine fast dreijährige Boxermischlingdame. Nach wie vor wird für sie ein artgerechtes und liebevolles Zuhause gesucht.

Allerdings berichtet Nicola Kreuzmann auch von einer Art „kleinem Weihnachtswunder“: Ein seit 13 Monaten in Sevelen vermisster Kater wurde in Neukirchen Vluyn am 23. Dezember aufgefunden und als Fundtier ins Moerser Tierheim gebracht. Da der Kater gechipt und registriert war, konnten die Betreuer die Besitzer ermitteln und informieren. An Heiligabend holten ihn die glücklichen Besitzer wieder im Tierheim Moers ab.

„Happy Ends sind uns natürlich am liebsten, aber auch für alle anderen Fälle sind wir für die Tiere da und helfen jedes Jahr aufs Neue, wo wir können“, kommentiert Nicola Kreuzmann.

www.tierheim-moers.de