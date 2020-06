Moers: Streit unter Jugendlichen endet mit einem Faustschlag

Am Schwafheimer See in Moers kam es zu einer Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Moers. Am Schwafheimer See in Moers sind zwei Gruppen aneinandergeraten. Dabei haben Unbekannte „Stress gemacht“. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat gegen 0.15 Uhr eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen die Fahrräder einer weiteren Gruppe von 9 Personen aus Moers und Duisburg beschädigt. Diese neun Personen waren im Alter von 16-21 Jahren. Sie hielten sich am Schwafheimer See an einem Basketballplatz auf, wie die Polizei mitteilt.

Des Weiteren wurden zwei Fahrräder mitgenommen, eine Tasche gestohlen sowie der Versuch unternommen, einen Rucksack zu entwenden. Dies konnte jedoch durch einen 21-jährigen Mann aus Moers verhindert werden. Hierbei schlug ihn nach Polizeiangaben ein Mann aus der Gruppe mit der Faust in das Gesicht. Dabei zog sich der 21-Jährige eine Verletzung zu, die eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus in Moers erforderte.

Die Tätergruppe entfernte sich in unbekannte Richtung. Einer der Schläger konnte beschrieben werden: etwa 180 cm groß, 16-18 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Aussehen, er trug eine Jeansjacke. Außerdem hörten die Geschädigten die Namen Alban und Joel, heißt es weiter.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.