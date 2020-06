Moers: So sieht die Großbaustelle im Herzen der Stadt aus

Das alte Horten-Gelände in Moers wird neu bebaut, die Arbeiten sind im Zeitplan. Um Details zu sehen, braucht man den Blick über den Zaun.

Moers. Einen exklusiven Blick hinter den Bretterzaun der Baustelle auf dem früheren Horten-Areal in Moers erlaubt dieses Bild, für das Fotograf Arnulf Stoffel seine Kamera mit einer Drohne aufsteigen ließ. So ist gut zu sehen, dass auf Teilen des Geländes an der Homberger Straße bereits an den Erdgeschossen gearbeitet wird. In Kürze werden dort Gerüste errichtet, die Bodenplatte für den Kellerbereich im vorderen Bereich gelegt. Bebaut wird auch der noch freie Teil des Geländes, der im Hintergrund an der Homberger Straße zu sehen ist.

Hier entstehen 800 Quadratmeter Gewerbeflächen, mit deren Vermarktung sich der Bauherr, die Dereco in Köln, derzeit beschäftigt. Von der Otto-Hue-Straße (links) aus wird es eine Zufahrt zur ersten Tiefgarage geben, die Einfahrt zur zweiten Tiefgarage erfolgt von der Bankstraße (vorne). Nach Angaben des Generalunternehmens, der Schmeing Bau GmbH aus Bocholt, gibt es keine nennenswerten Verzögerungen im Zeitplan, etwa durch die Corona-Pandemie. Für Schmeing sind in diesen Tagen rund 40 Mitarbeiter im Einsatz.