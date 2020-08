Ein Gewitter tobte am Dienstagnachmittag auch in Moers. Das Foto zeigt die Homberger Straße.

Unwetter in Moers Moers: Schweres Gewitter richtet Schaden an – 80 Einsätze

Moers. Am Dienstagnachmittag war die Feuerwehr in Moers im Dauereinsatz: Ein schweres Gewitter richtete Schäden an. Es gab auch einen Brand.

Ein schweres Gewitter hat Dienstagnachmittag für Schäden in Moers gesorgt. Verletzt wurde aber niemand, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt. Rund 80 Einsätze habe es gegeben. Unter anderem habe ein Blitz in Repelen eine Fläche in Brand gesetzt.

Der Brand sei schnell gelöscht worden. Ein weitere Blitzeinschlag habe technische Auswirkungen gehabt. Darüber hinaus hätten sich die Feuerwehrleute um umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller kümmern müssen, die Schäden könnten erst nach und nach abgearbeitet werden. Die Gewitterfront war mit starken Windböen und Regen über Moers gezogen. (alf)