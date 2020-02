Moers: „Schwarzes Schaf“ ist fast ausverkauft

Moers. Für den Kabarettwettbewerb in Moers gibt es nur noch wenige Restkarten. Wer noch ein Ticket haben möchte, sollte sich beeilen.

Für die Moerser Vorrunde des Kabarettwettbewerbs „Das Schwarze Schaf“ am Sonntag, 22. März, im Martinstift, Filder Straße 126, sind noch wenige Restkarten erhältlich. Die Vorstellung am Sonntag, 15. März, ist ausverkauft.

Am 22. März treten der Slam-Poet Sulaiman Masomi, das Schauspieler-Duo Beier& Hang, die Slam-Poetin Victoria Helene Bergemann, das Kabarettistinnen-Duo Goldfarb-Zwillinge, der Cartoonist Micha Marx und das politische Kabarett-Duo Martin Valenske & Henning Ruwe zum Vorentscheid an.

Wer Karten für die ausverkaufte Vorstellung am 15. März ergattern konnte, kann sich auf den Liedermacher Jakob Heymann, den Musikkabarettisten Alex Döring, den Schauspieler und Slam-Poeten Florian Hacke, den Slam-Poeten Johannes Floehr, den Musik- und Wortkabarettisten Peter Fischer sowie den Rapper und Slam-Poeten Quichotte freuen.

Ganz im Sinne des Wettbewerbsbegründers Hanns Dieter Hüsch können die Zuschauer in den Vorrunden in Wesel, Krefeld, Emmerich und Moers vielversprechende Nachwuchskünstlerinnen und -künstler entdecken, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Allein das Publikum stimmt über das Weiterkommen der Kabarettistinnen und Kabarettisten ab und entscheidet,welche sechs am 9. Mai 2020 ins Finale einziehen.