Moers: Randalierer beißt Polizistin in die Hand

Moers. Bei einem Einsatz ist in der Nacht zu Mittwoch in Moers eine junge Polizistin verletzt worden. Ein Randalierer biss sie plötzlich in die Hand.

Ein Randalierer hat am späten Dienstagabend in Moers eine junge Polizistin verletzt. Eine Polizeistreife war gegen 23 Uhr zur Essenberger Straße gerufen worden. Nachdem die beiden Polizisten den Mann aufgegriffen hatten, wurde er plötzlich buchstäblich handgreiflich.

Der offenbar betrunkener 34-Jährige setzte sich den beiden Beamten zur Wehr und reagierte aggressiv, berichtete die Polizei am Mittwoch. Nachdem er in den Streifenwagen verfrachtet worden war, habe er plötzlich einer 23-jährigen Polizistin in dem Auto in die Hand gebissen. Die Beamtin wurde laut Polizei leicht verletzt.

Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Zuvor wurde ihm noch eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Den Randalierer erwartet jetzt eine Strafanzeige, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, teilte die Polizei mit. (Red.)