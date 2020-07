Moers: Polizei sucht nach Zusammenstoß einen Jungen

Moers. Ein Frau biegt in Moers mit dem Auto ab, dann gibt es einen Knall. Der Junge war mit einem Cityroller unterwegs. Jetzt hat die Polizei Fragen.

Nach einem Unfall am Montag in Moers sucht die Polizei nach einem Jungen und Zeugen.

Gegen 17 Uhr war eine Autofahrerin mit einem grauen Opel von der Kirschenallee nach rechts in die Eupener Straße abgebogen. Noch beim Abbiegen vernahm sie einen Knall. Da sie davon ausging, über etwas gefahren zu sein, hielt sie an und stieg aus. Sie beobachtete einen etwa zehn Jahre alten Jungen, der einen Cityroller von der Straße aufhob. Das Kind, so berichtet die Polizei, sah sie an, zuckte mit den Schultern und fuhr anschließend in Richtung Donaustraße davon. Die Autofahrerin bemerkte anschließend Kratzer am Wagen.

Das Verkehrskommissariat in Moers fragt nun: Wer hat das Ganze beobachtet? Hat der Junge jemandem von dem Vorfall erzählt? Der Junge etwa 150 cm bis 160 cm groß, hat einen dunklen Teint, hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei, 02841 / 1710.