Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in Moers eine Unfallflucht aufklären.

Unfallflucht in Moers

Unfallflucht in Moers Moers: Polizei klärt Unfallflucht nach über zwei Monaten auf

Moers. In Moers beobachtet eine Frau, wie ein Autofahrer ein anderes Auto beschädigt. Bei der Aufklärung des Falles spielt der Zufall eine große Rolle.

Kommissar Zufall hat die Polizei in Moers jetzt auf die Spur eines Mannes gebracht, der bereits im März eine Unfallflucht begangen hatte.

Eine Zeugin hatte am 19. März beobachtet, dass der Fahrer eines silbernen Opel Kombi einen geparkten Golf beschädigt hatte und geflüchtet war. Daraufhin hinterließ sie einen Zettel am beschädigten Auto, den die Besitzerin des Autos an die Polizei weiterleitete.

Doch die Ermittlungen des Verkehrskommissariats führten zunächst nicht zum Erfolg: Das Kennzeichen lag nur bruchstückhaft vor. Jetzt meldete sich die Zeugin erneut bei der Polizei. Sie hatte das gesuchte Auto wiedergesehen und sich das vollständige Kennzeichen notiert. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht.