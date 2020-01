Moers: Lions blicken mit Freude zurück

Gutes tun und sich vor Ort engagieren – das haben sich die Lions und Leos zur Aufgabe gemacht. Weltweit zählt der Lions Club rund 1,4 Millionen Mitglieder. Der Club vereinigt Menschen, die sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen und gesellschaftlichen Problemen entgegentreten. So werden beispielsweise kulturelle Projekte zur Völkerverständigung und zur Bildung umgesetzt. Das Credo: „We serve“, zu Deutsch „Wir dienen“. Auch in Moers ist die Vereinigung aktiv.

Am Sonntag trafen sich die Mitglieder des Moerser Lions Club und des Grafschafter Lions Club im Café Jedermann. „Wir treffen uns jedes Jahr, um ins Gespräch zu kommen und um resümierend auf das Vorjahr zu blicken“, erklärte Heinz-Klaus Persch, Vorsitzender des Fördervereins der Grafschafter Lions. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte Stefan Langhanki, Präsident des Grafschafter Lions Club. Allein 44 Mitglieder im Alter von 30 bis 90 Jahren engagieren sich bei den Grafschafter Lions. Rund 80 Mitglieder sind in beiden Moerser Clubs aktiv. Im Leo Club engagieren sich zudem Jungmitglieder im Alter von 16 bis 30 Jahren.

Die Lions aus Moers nahmen mehr als 40.000 Euro auf dem Weihnachtsmarkt ein

Der Rückblick auf das Jahr 2019 zeigte: Alle packen mit an. Ein Fokus liegt auf den „Activities“, den sozialen Aktionen. Darunter zählen etwa Lebensmittelsammlungen für die Hilfsorganisation „die Tafel“ oder der gemeinnützige Verkauf von Adventskalendern. Vielfältige Projekte wurden 2019 mit einer Gesamtspendensumme von 20.700 unterstützt. An bedürftige Schüler verteilten die Lions 65 Schulranzen. Drei Studierende der Hochschule Rhein-Waal bekamen ein Stipendium für je vier Semester im Wert von rund 7200 Euro. Das „Haus der kleinen Forscher“ zur naturwissenschaftlichen Förderung in Kindergärten und Schulen wurde mit 1000 Euro unterstützt.

Einer alleinerziehenden Mutter, deren Wohnung vor Weihnachten ausgebrannt ist, haben die Grafschafter Lions außerdem 1500 Euro bereitgestellt. Dazu wurden Mitglieder aufgerufen, Kleidung und Möbel zu spenden. Auch fünf Grundschulen werden aktuell gefördert. Die Lions übernehmen zum Beispiel die Kosten für das theaterpädagogische Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“. „Die Aktion kommt hervorragend an“, freute sich die Schulleiterin der Uhrschule und der Astrid-Lindgren-Grundschule, Manuela Gualano. Die Dritt- und Viertklässler lernen zum Beispiel den selbstbewussten Umgang mit Übergriffigkeit.

Im Dezember gab es erneut Grund zur Freude: Beim traditionellen Glühweinverkauf der Lions auf dem Moerser Weihnachtsmarkt wurden 40.500 Euro eingenommen. „Das sind bei einem zusätzlichen Verkaufstag 14,3 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagte Dieter Themann, Schatzmeister des Moerser Lions Clubs. Der Erlös soll unter beiden Clubs sowie dem Leo-Club aufgeteilt werden und dort in den Spendentopf für soziale Projekte fließen.