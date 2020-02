Viele Straßen in Moers Meerbeck sind am Samstag vom Fernwärmenetz abgeschnitten.

Bauarbeiten Moers: Keine Fernwärme am Samstag in Meerbeck

Moers. Wegen dringenden Arbeiten am Leitungssystem wird die Fernwärmeversorgung in Meerbeck am Samstag, 29. Februar, für zehn Stunden unterbrochen.

Die Fernwärmeversorgung in Moers Meerbeck wird am Samstag, 29. Februar von acht Uhr morgens an unterbrochen. Grund sind dringende Arbeiten am Leitungssystem, da im Bereich Wittfeldstraße/Ecke Wetterstraße ein Schaden aufgetreten ist. Das teilt die Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) mit.

Betroffen sind Anwohner der Wetterstraße, Hammerstraße, Eisenstraße, Seilstraße, Knappenstraße, Schlegelstraße, Elbestraße, Weserstraße, Mainstraße, Donaustraße, Warndtstraße, Oldenburgerstraße, Althasseltstraße, Barabarastraße und Haldenstraße, An der Halde und Teile der Bismarckstraße. Weitere Straßen könnten betroffen sein, die FN versucht, die Versorgung dort aufrecht zu erhalten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 18 Uhr dauern.

Alle anderen Versorgungsgebiete werden über die Heizwerke Moers, Bethanienkrankenhaus und Meerkamp versorgt. Die FN bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis.