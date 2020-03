Moers. Brillen.de eröffnet ein Geschäft in der Altstadt. Kunden suchen im Internet Gestelle aus und probieren sie im Laden an. Hoffen auf baldigen Start.

Die Altstadt bekommt ein neues Geschäft. In das leerstehende Ladenlokal am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz 7 zieht der Optiker brillen.de ein. Die Kette bringt ein für Moers noch ungewohntes Geschäftskonzept mit. Derzeit sind Handwerker mit dem Ausbau des Ladenlokals beschäftigt.

Man würde gerne im April eröffnen, sagt eine Sprecherin von brillen.de auf Anfrage der NRZ. Wegen der unsicheren Zeiten mit der Coronavirus-Pandemie könne es auch später werden, „aber im Mai sollte es schon sein“. Brillen.de verbindet den Service im Internet mit der Beratung des stationären Handels vor Ort.

Das Geschäft funktioniert so: Der Kunde registriert sich im Netz auf brillen.de und bekommt so den Zugang zur Kollektion. Hier trifft man eine Vorauswahl an Modellen und kann einen Termin vereinbaren. Beim Termin im Geschäft in der Altstadt kann man die Gestelle anprobieren, ein Optikermeister nimmt den Sehtest vor. Später holt der Kunde seine Brille im Ladengeschäft ab. Wie bei anderen Optiker-Geschäften kann man auch hier ohne Termin Brillen anschauen und aussuchen, allerdings ist der Bestand nicht so groß wie im „Internet-Laden“.

Je nach Kundenzuspruch, könnte das Ladenlokal in der Moerser Innenstadt noch wachsen

Das Unternehmensmodell erinnert in Teilen an Edeka und Rewe, wo der Großteil der Supermärkte von selbstständigen Kaufleuten betrieben wird. Bei brillen.de handelt es sich um einen selbstständigen Optikermeister. In der Altstadt wird dies der Moerser Matthias Benninghofen sein, der die Produkte von brillen.de vertreibt.

Hinter der Internet-Plattform steht der börsennotierte Brillenproduzent Supervista AG mit Sitz in Schönefeld bei Berlin. Dessen Produkte kann man schon bislang im stationären Handel erwerben, allerdings bei sogenannten 596 „Partneroptikern“. Im vergangenen Jahr hat Supervista seine Strategie geändert und vertreibt seine Brillen zusätzlich in eigenen brillen.de-Geschäften - mit einem bemerkenswerten Expansionstempo. 2019 wurden 30 Läden eröffnet, 2020 will das Unternehmen deutschlandweit rund 100 Filialen an den Start bringen.

Am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz wird brillen.de zunächst das rund 60 Quadratmeter große Ladenlokal im Erdgeschoss als Verkaufs- und Sehtestraum nutzen. Je nach Kundenzuspruch könnte ein zweiter Sehtestraum im Untergeschoss dazukommen, das aus dem Laden erreichbar ist.