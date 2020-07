Moers: Herdenschutzhund auf A40 verursacht Notrufe

Moers. Ein großer Hund hat am Samstag auf der A40 bei Moers für Aufregung gesorgt. Mehre Autofahrer wählten den Notruf. Der Halter ist bislang unklar.

Ein auffällig großer heller Hund hat am Samstagmorgen für Aufregung auf der Autobahn 40 gesorgt. Das „teilweise als Pony-ähnlich“ beschriebene verirrte Tier habe auf seiner Laufstrecke gegen 10 Uhr diverse Notrufe bei der Einsatzleitstelle in Wesel ausgelöst, berichtete die Polizei. Zunächst wurde er im Bereich der Friemersheimer Straße in Moers gesichtet, anschließend auf der A40 in Richtung Duisburg. Anschließend verließ das Tier die Autobahn an der rechtsseitig gelegenen Böschung in Richtung Schwafheim.

An einer Überführung im Bereich der Römerstraße/Überführung A40 habe schließlich „ein mutiger Verkehrsteilnehmer“ beherzt zugepackt und den hoch gewachsenen Kangal-Hirtenhund festgehalten. Bei dem tierischen Autobahn-Ausflug sei niemand verletzt worden.

Einzige Schwierigkeit: „Da das Tier für einen Transport im Funkstreifenwagen zu groß war, wurde kurzerhand ein Spaziergang bis zur Wache eingelegt“, heißt es im Polizeibericht.

Hund auf A40 bei Moers entlaufen: Halter unklar

Dort wurde eine Trinkpause für den erschöpften Rüden eingelegt und ein Erinnerungsschnappschuss geschossen. Das Bild zeigt einen von zwei Polizeibeamten geherzten Riesenhund, der sich mit hängender Zunge einen Napf Wasser im Garten gönnt.

Da der Halter zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, landete der Ausreißer zunächst im Tierheim Kamp-Lintfort. (red/dpa)