Moers: Erneut bedrohen maskierte Täter Tankstellen-Teams

Moers. In weniger als 30 Stunden gibt es in Moers drei Raubüberfälle auf Tankstellen. Die Täter bedrohen die Tankstellen-Mitarbeiter massiv mit Pistolen.

Erneut ist es in Moers zu Raubüberfällen auf Tankstellen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden bereits am späten Freitagabend zwei Tankstellen in Moers-Eick und an der Römerstraße überfallen. In beiden Fällen wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schusswaffen bedroht.

Laut Mitteilung der Polizei forderten am Freitagabend gegen 22.44 Uhr zwei Männer und eine Frau eine Tankstelle an der Römerstraße. Sie forderten von den beiden weiblichen Angestellten (56 und 57 Jahre alt) in bedrohlichem Ton Geld. Dabei zielte ein Täter eine schwarze Pistole in Richtung der Mitarbeiterin, die gerade hinter dem Kassentresen stand. Der Mann sprang über den Tresen und entnahm das Bargeld aus zwei Kassen und stopfte es in einen Stoffbeutel. Zu Fuß flüchtete das Trio in Richtung Moers-Asberg.

Die Täter in Moers sind offenbar sehr jung

Die Männer waren laut Polizei ca. 20 Jahre alt, die Frau deutlich jünger. Die Männer sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Alle waren mit Tüchern maskiert. Diese Beschreibung liefert die Polizei: 1. Täter mit Schusswaffe: Ca. 180 cm groß und 20 Jahre alt, helle Haut, sprach deutsch mit Akzent, rundes Gesicht, schlanke Figur. Er trug eine schwarze Wintermütze, schwarzer Schal, der ins Gesicht gezogen war, schwarze Jacke mit weißem Symbol auf der linken Brust und einen markanten horizontalen Knick auf dem Rücken in Höhe der Schultern und weiße Handschuhe. 2., vermutlich weibliche Täterin, etwa 165 groß, die kleinste der drei Personen, hat nicht gesprochen. Sie trug eine schwarze Mütze, schwarze Jacke mit Kapuze und einen dunkel gemusterten Schal, den sie ins Gesicht gezogen hatte. 3. Täter: männlich, helle Haut, sprach deutsch mit türkischem Akzent. Er trug eine dicke, schwarze Jacke, vermutlich der Marke Wellensteyn, mit gelbem Emblem am Ärmel, sowie eine dunkle Hose mit großer weißer Aufschrift am linken Hosenbein und weiße Handschuhe.

Um 0.18 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei informiert, weil kurz zuvor ein Tankstelle in Moers-Eick überfallen worden war. Hier hatten drei Unbekannte die Tankstelle betreten, als der Kassierer gerade die Zigarettenregale auffüllte. Einer der Täter zog eine Schusswaffe, kletterte über den Tresen und forderte Geld. Die beiden anderen Unbekannten gingen durch einen Zugang in den Kassenbereich. Nachdem der Zeuge die Kasse geöffnete hatte, entnahmen zwei der Täter das Geld, während der dritte Zigaretten aus dem Regal stahl. Dann flüchtete das Trio zu Fuß über die Rheinberger Straße in Richtung Moers. Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Einer der Täter trägt eine Sturmhaube

Laut Polizei sahen die Täter so aus: 1. Täter: ca 180 cm groß, trug eine Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Brust, eine blaue Jeans, weiße Handschuhe und schwarze Sneaker. Er führte eine Schusswaffe mit sich. 2. Täter: ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, trug ein schwarz-weiß-gemustertes Tuch über Mund und Nase, dunkle Handschuhe, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit drei weißen Streifen an der Seite und dunkle Schuhe. 3. Täter: ca 165 cm groß, trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen weißen Mundschutz, eine dunkelblaue Jeans, dunkle Handschuhe und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Ob es sich bei beiden Raubüberfällen um die selben Täter handelt, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht sagen. Ebenso ist zurzeit offen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Raubüberfällen am Freitagabend und einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Moers an der Uerdinger Straße am Donnerstagabend gibt. Zur Frage, warum die Polizei die beiden Raubüberfälle vom Freitagabend erst am Montagmorgen mitteilt, sagte ein Polizeisprecher, die Frühbesprechung laufe zurzeit, und diese Frage sei möglicherweise dort ein Thema.

Sachdienliche Hinweise zur den Raubüberfällen auf Tankstellen bitte an die Polizei in Moers, .