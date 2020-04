Toilettenpapier, Küchenrolle, etwas Obst und Gemüse – diese Dinge hat Lena Urbanski aus Moers-Asberg am Mittwoch im örtlichen Supermarkt gekauft. Keine große Sache eigentlich, aber vielleicht hat die 16-Jährige damit Leben gerettet. Denn die Sachen waren nicht für sie selbst, sondern für eine ältere Dame in der Nähe bestimmt. Lena ist eine von zwölf Firmanwärtern, die sich angesichts der Coronakrise spontan bereit erklärt haben, einen Einkaufsservice für Risikogruppen einzurichten. Initiiert wurde das Projekt von Martin Wichert, Pastoralreferent an St. Martinus.

Jugendliche kaufen für Risikogruppe ein

In einem Gespräch mit seiner Tochter habe er sich überlegt: „Was brauchen die Menschen? Was kann man machen?“ Ein Einkaufsservice für Menschen, die aufgrund von Alter oder Krankheit zur Risikogruppe gehören, war naheliegend.

Das Konzept: Die Auftraggeber melden sich vormittags, zwischen 9 und 12 Uhr, telefonisch im Pfarrheim (02841/73045) und geben ihre Bestellung durch, ein Firmling aus der Nähe wird beauftragt, sie zu besorgen und auszuliefern. Ein ähnliches Projekt kannte der Pastoralreferent von den Pfadfindern in Rheurdt.

Einkaufsservice: Spontan via E-Mail organisiert

Spontan hat Wichert den Jugendlichen in der Firmvorbereitung gemailt. Von denen hatte er sich zwar gerade erst verabschiedet – es war die Zeit, in der Versammlungen verboten wurden – aber die Resonanz war trotzdem ordentlich: Zwölf Jugendliche haben sich bereit erklärt, mitzuhelfen.

Eine von ihnen war Lena. „Die alten Leute sollen doch im Moment nicht rausgehen“, begründet sie ihre Motivation, „und für mich ist es kein großer Aufwand.“ Ohnehin ist sie im Moment die meiste Zeit zuhause, muss für die Zentralen Abschlussprüfungen lernen.

Kontakt nur übers Telefon

Für ihren ersten Einkauf, den am Mittwoch, ist sie 15 Minuten mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren, hat dort eingekauft und ihrer Auftraggeberin den Einkauf gebracht. „Ich habe vorher angerufen und gesagt, dass ich gleich da bin und wie viel Geld ich ausgegeben habe“, erläutert die 16-Jährige das Prozedere.

Vor Ort habe sie geklingelt und sei nach oben, zur Wohnungstür gegangen. „Ich habe die Tüten vor die Tür gestellt, sie hat mir das Geld auf ihren Rollator gelegt.“ Näheren Kontakt gab es nicht.

Coronakrise in Moers: So organisieren sich Helfer

Ein ähnlicher Gedanke ist Ertan Yanik gekommen. Er betreibt seit fünf Jahren den Krankenfahrdienst Erya in Moers. „Durch das tägliche Hin und Her sehen wir die Leute, die die Hilfe brauchen“, erklärt er, deshalb habe er im Zuge der Coronakrise ein Einkaufstaxi ins Leben gerufen, erreichbar unter: 02841/9393807. Seinem Unternehmen seien wegen der Pandemie Aufträge weggebrochen, erklärt Yanik weiter, deshalb seien Kapazitäten da. Auch Freiwillige wollten helfen. Trotzdem ist der Service für die Auftraggeber kostenlos. Allerdings seien immer Spenden-Sparschweine an Bord. Deren Inhalt soll Ärzten und Pflegepersonal zu Gute kommen. .

Ebenso bringt sich das Presbyterium der evangelischen Kirche in Schwafheim ein: Auch sie bieten an, Lebensmittel, Rezepte vom Hausarzt oder Medikamente aus der Apotheke zu besorgen.

Hinzu kommen einige Privatleute, die Zeit und Lust haben, anderen zu helfen. Über Plattformen wie die Nachbarschaftshilfe oder „Gemeinsam gegen Corona“ bieten sie ihre Hilfe an. Die Nachbarschaftshilfe läuft landes-, die andere Plattform sogar bundesweit – in beiden Fällen gibt es Angebote für Moers. Neben Angeboten, den Einkauf zu erledigen bieten sich auch Hunde-Spaziergänger an.