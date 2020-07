Moers: Das macht eine Sportlehrerin in einem Seniorenheim

Moers. Bewohner und Kollegen verabschieden Inge Lohr im Rudolf-Schloer-Stift in den Ruhestand. Die Arbeit dort hat ihr auch privates Glück gebracht.

An dem Tag, an dem Inge Lohr ihr Diplom als Sportlehrerin in den Händen hielt, stand für die damals junge Frau das Berufsziel fest: In ihrem Job wollte sie mit Kindern zu tun haben, ihnen Spaß an der Bewegung vermitteln. Jetzt ist Inge Lohr in den Ruhestand gegangen, wie die Grafschafter Diakonie in Moers mitteilt.

„Wer mich damals gefragt, hätte, ob ich im Altenheim arbeiten möchte, den hätte ich nur erstaunt angeguckt“, wird sie in einer Mitteilung an die Redaktion zitiert. Damals – das war vor 40 Jahren. Jetzt blickt die Sport-Pädagogin auf 30 Jahre Arbeit im Seniorenheim zurück.

Dinge, die das Leben lebenswert machen

Spaziergänge, Ausflüge, Feste organisieren, mit den Bewohnern zur Gitarre singen, in Gesprächsgruppen Gemeinsamkeit stiften: Als Koordinatorin des Sozialen Dienstes der Einrichtung der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, kümmerte sie sich zusammen mit ihrem Team um die Dinge, die das Leben lebenswert machen.

Vergangenem Dienstag verabschiedete eine Runde aus Bewohnern, Mitarbeitern, Geschäftsführern und Kollegen Inge Lohr in den Ruhestand. Bewohnerin Eleonore Maurer erinnert daran, dass in den drei Jahrzehnten auch die Sportlehrerin nicht verloren ging. „Morgens, 10 Uhr 30, Gymnastik bei Frau Lohr.“ So habe sie die Bewohner ins Schwitzen gebracht. Und auch der Spaß bei den Kickrunden mit Schwimmball im Sitzen blieb in Erinnerung.

In den drei Jahrzehnten lernte die Pädagogin noch weitere Talente an sich kennen. Als Chefredakteurin der Hauszeitung versorgte sie Bewohner und Mitarbeiter mit aktuellen Geschichten, Bildern und den Terminen aus dem Alltag des Seniorenheims. Der „Kiek ma‘ rin“-Redaktion bleibt sie auch in ihrem Ruhestand erhalten. „Die Zeitung werde ich im Homeoffice weitermachen“, verspricht sie.

Und noch eine Konstante wird sie in ihren nachberuflichen Zeiten begleiten: Bei der Arbeit im Rudolf-Schloer-Stift verliebte sie sich vor vielen Jahren in ihren heutigen Mann.