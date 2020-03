Moers. Vielfältiger und familienfreundlicher: Das hat Betti Ixkes in diesem Jahr mit dem Abschlusstag des ComedyArts-Festivals in Moers vor.

Mit Schwung ist Betti Ixkes im vergangenen Jahr in ihre Aufgabe als neue Künstlerische Leiterin des ComedyArts-Festivals gestartet. Und neuen Schwung möchte sie jetzt auch in den Sonntag des Festival-Wochenendes bringen. Schon seit längerem gilt der Abschlusstag als Sorgenkind, weil er in den vergangenen Jahren nur mäßig besucht war. Das möchten Ixkes und Geschäftsführerin Wenke Seidel ändern, indem sie die Bandbreite des Festivals vergrößern. Wie, das stellten sie am Dienstag im Bollwerk vor.

Den Anfang macht in diesem Jahr am 20. September die Absolventenklasse der staatlichen Artistenschule in Berlin. Neun Akrobatinnen und Akrobaten werden dann mit ihrer Varieté-Show „Spin“ in der Enni-Eventhalle für den richtigen und vor allem ausgiebigen Dreh sorgen: Mit Hula-Hoop-Ringen, rotierenden Diabolos, wirbelnden Keulen, Pirouetten drehenden Tänzern und Salti schlagenden Artisten. Was die Zuschauer unter anderem erwartet, zeigten die beiden Absolventen Adrian Schulz-Zwickel und Jannis Nau vom Diabolo-Duo „One Line“ mit einer kleinen Kostprobe auf der Bollwerk-Terrasse. Spielerisch ließen sie den Doppelkegel auf der Leine tanzen, ihn durch die Luft hüpfen oder durch ihre Beine kreisen.

Der Sonntag beim ComedyArts-Festival soll Platz für Veränderungen haben

„Eine Show für jede Altersklasse“, kündigen Betti Ixkes und Wenke Seidel an und möchten damit dem Festival-Sonntag auch den Charakter zurückgeben, der ihm in den vergangenen Jahren ein Stück weit abhanden gekommen war: als Familientag. Das soll sich sowohl im Preis als auch in der Uhrzeit niederschlagen (siehe Box).

Bereits im vergangenen Jahr habe sie darüber nachgedacht, den Sonntag nicht den bekannten Showgrößen vorzubehalten, sondern etwas neues zu wagen und in ein Gesamtkonzept zu stellen, sagt Betti Ixkes. Und Artistennummern seien immer beim Publikum beliebt, ergänzt Wenke Seidel. Durch das Zirkusverbot in Moers gebe es solch eine Vorstellung auch nicht mehr in der Stadt. „Vielleicht kann man damit auch wieder dem Bedarf entsprechen.“

Wobei beide sich nicht auf einen festen Rahmen für den Sonntag festlegen lassen und jetzt ausschließlich auf Akrobatik setzen möchten. Vielmehr solle der Abschlusstag die künstlerische Vielfalt des Festivals betonen, eine Art Brücke zwischen den Disziplinen schlagen und eine größerer Bandbreite anbieten. Grundsätzlich müsse man immer „Platz für Veränderungen haben“, sagt Betti Ixkes.

Gut möglich also, dass die Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin Wenke Seidel im kommenden Jahr wieder etwas ganz anderes aus dem Hut zaubern wird.

>>> Vorverkauf startet

Die Varieté-Show „Spin“ der Absolventenklasse der staatlichen Artistenschule Berlin unter der Regie von Karl-Heinz Helmschrot als Abschluss des ComedyArts-Festivals beginnt am Sonntag, 20. September, um 19 Uhr in der Enni-Eventhalle, Filder Straße 142, und dauert rund zwei Stunden. Karten gibt es für 23 Euro, ermäßigt für 9,30 Euro (inkl. Gebühren) unter www.adticket.de.

Das komplette Programm des ComedyArts-Festivals 2020 wird Anfang Mai bekanntgegeben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.comedyarts.de