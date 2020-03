Moers: Coronavirus: Infizierter Mann war in Tirol im Urlaub

Das Corona-Virus verbreitet sich und viele Firmen befürchten Ausfälle. An diese Regeln müssen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer halten.

Moers. In Moers hat sich ein Mann mit dem Coronavirus infiziert. Er war in Tirol (Österreich) im Urlaub. Der Kreis sucht jetzt Kontaktpersonen.

Jetzt gibt es auch den ersten bestätigten Corona-Fall in Moers. In der Nacht von Montag wurde der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel über ein positives Testergebnis auf den Coronavirus informiert.

Der Mann war nach Angaben des Kreises Wesel vor kurzem aus dem Urlaub (Tirol, Österreich) mit Krankheitssymptomen zurückgekehrt und befindet sich bereits seit drei Tagen in häuslicher Isolation. Unter strengsten Hygienemaßnahmen sei im Bethanienkrankenhaus Moers ein Test durchgeführt worden. Der Test sei positiv ausgefallen.

Der Mann ist laut Mitteilung des Kreises alleinlebend und selbstständig tätig. Seine Mitarbeitenden hat er informiert. Während seiner häuslichen Isolation wird er konstant vom Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel betreut. Bisher weist er einen leichten Krankheitsverlauf auf.

Coronavirus: Zwei Fälle im Kreis Wesel bestätigt

Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ist nun dabei, alle Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Dies ist der zweite bestätigte Fall einer Corona-Infektion im Kreis Wesel.

Der erste Corona-Fall im Kreis Wesel war am 28. Februar bestätigt worden. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der Verwaltung des St. Bernhard-Hospitals Kamp-Lintfort. Seit dem vergangenen Sonntag geht der Kreis einem begründeten Corona-Verdacht am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) in Wesel nach. Die Schule ist vorsorglich noch bis mindestens Mittwoch geschlossen.

