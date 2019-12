Moers: Cantare Repelen stimmt auf die Feiertage ein

Der Kirchenraum war in stimmungsvolles Licht getaucht. An der Tanne leuchteten die roten Weihnachtskugeln. Am Eingang der evangelischen Dorfkirche in Repelen machten sich die 24 Sängerinnen des Chores Cantare bereit. Sie legten sich ihre zartgrünen Schals um die Schultern.

„Gleich geht es los“, hörte man die Chormitglieder sagen. Als sie in die Kirche blickten, lächelten sie. Alle Sitzreihen waren gefüllt. Mehr als 120 Besucher kamen, um das traditionelle Weihnachtskonzert des Chores Cantare zu erleben.

Als sich 1982 Sängerinnen zu einem Frauenchor zusammenschlossen, lag der Konzertgedanke nicht fern. Man musizierte, sang gemeinsam und nahm ab 1988 an Chorwettbewerben teil. 1990 wurde der Frauenchor umbenannt: Das italienische „Cantare“ bedeutet „Singen“. Monatelang hat der Chor mit dem Proben verbracht. Sommerzeit und Weihnachtslieder? Für die Cantare-Ensembles kein Problem. Die Sängerinnen bringen eine klare Aussprache, ein gutes Gehör und viel Taktgefühl mit, wie sich beim Weihnachtskonzert zeigte.

Das Publikum sang am Ende begeistert mit

Dirigent Hermannjosef Roosen, der seit mehr als 38 Jahren den Cantare-Chor leitet, begrüßte das Publikum: „Es gibt so viel wunderbares, weihnachtliches Liedgut. Das wollen wir heute gemeinsam singen.“

Das Cantare-Ensemble „Da Capo“ legte los. Im Chor singen Singbegeisterte ab 60 Jahren mit. Pianist Harald Schollmeier ließ das Klavier erklingen. Als er die ersten Töne von Josef Schnabeks „Herr unser Gott“ anspielte, setzte der Chor punktgenau ein. Die engelsgleichen Stimmen hallten durch die beeindruckende Klangkulisse. Es folgten bekannte Weihnachtslieder wie Papperts „Macht hoch die Tür“ und „Leise rieselt der Schnee“. Mit geschlossenen Augen lauschten die Zuhörenden genussvoll den Stimmen und manche hofften insgeheim auf zarten Schnee zum Weihnachtsfest.

Das Cantare-Ensemble „Collegium Vocale“, in dem Singfreunde jeden Alters mitmachen, präsentierte gekonnt Rheinbergers „Abendlied“, Knabs „Frau Nachtigall wach auf“, gefolgt von den englischen Klassikern „O Holy Night“ und „Have yourself a merry little Christmas“.

Dann überraschte Joosen das Publikum: „Heute kommen Sie in die Dorfkirche und hören das Moskauer Staatsorchester.“ Die großartige Performance von Sopranistin Antonia Weyers wurde nämlich Playback orchestral begleitet. Das „Ave Maria“ erklang andächtig und ergreifend.

Der Chor aus Moers sucht noch Mitstreiter

Ergreifend war auch die von Christa Ott verlesene Weihnachtsgeschichte „Die stille Zeit im Jahr“ von Karl Heinrich Waggerl, die zu Ruhe und Frieden aufruft. „Da Capo“ und das „Collegium Vocale“ sangen zum Finale das 1970 von José Feliciano komponierte Lied „Feliz Navidad“. Als das Publikum gemeinsam mit den Chören „O du Fröhliche“ sang, war die Vorfreude auf Weihnachten perfekt.

Wer mitsingen möchte, ist jederzeit willkommen. Geprobt wird dienstags von 18 bis 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, An der Linde 1, in Repelen. Weitere Informationen gibt es unter www.cantare-repelen.de.