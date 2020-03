Moers. In Moers wird zum Tag gegen Rassismus am 21. März ein langes Netz mit bunten Schirmen gespannt. Die Aktion ist hübsch, hat aber auch ein Ziel.

Madrid, Mailand und nun auch Moers, setzen mit bunten Schirmen ein Zeichen gegen Rassismus. Unter dem Motto: Moers bietet Schutz und Schirm, wird am Samstag 21. März, ein zirka 5 Meter breites und 8 Meter langes Netz voller bunter Regenschirme gespannt.

Das Netz wird die Klosterstraße, auf dem Weg vom Kastellplatz zum Altmarkt überspannen und um 15 Uhr von Jugendlichen der Awo-Begegnungsstätten in die Höhe gezogen. Die Aktion des Awo-Kreisverband Wesel wird auch von der „Seebrücke Moers unterstützt. Dabei repräsentiert die Decke an bunten Schirmen den Schutz und die Vielfalt, die Moers zu bieten hat und will ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Dafür soll der Regenbogenhimmel stehen: Moers bietet Schutz & Schirm. Die Installation soll auch noch bis über die Ostertage hinweg hängen bleiben.

Die Aktion in der City von Moers ist das Finale

Weltweit wird das Schirmmeer als Symbol gegen Rassismus eingesetzt und hängt über den Köpfen der Menschen.

Die Installation in der Moerser Innenstadt ist allerdings nur das Finale des Awo-Kreisverbandes Wesel. Von Montag an veröffentlicht die Awo jeden Tag Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen, um sich gegen Fremdenfeindlichkeit zu positionieren. Vorstandsvorsitzender Jochen Gottke: „Die Arbeiterwohlfahrt setzt jedes Jahr zum Tag gegen Rassismus ein Zeichen. Die Veranstaltung am Samstag ist dann das i-Tüpfelchen unserer Wochenaktion.“

Jochen Gottke nennt das Gebot der Stunde

Im Vorfeld wurden Mitarbeiter, Schulen, Kitas sowie die Allgemeinheit aufgerufen, ein Bild mit Slogans wie „Wir sind gegen Rassismus, weil..“ auszufüllen und sich mit einem online gestellten Foto für die Aktion zu engagieren. „Wir sind alle Ausländer, fast überall“, mahnt Jochen Gottke. „Und Vielfalt ist nun das Gebot der Stunde.“

Die Seebrücke Moers ist froh über die Aktion. Die Gruppe hat sich im Herbst 2018 auf Initiative des Flüchtlingsrates und des Awo-Kreisverbandes gegründet und engagiert sich für die Seenotrettung und dafür, dass Moers zu einem sicheren Hafen für Geflüchtete wird. So erklärt ein Mitglied des Vereins ihr Engagement: „Seenotrettung ist Menschenpflicht, mit den Menschen im Mittelmeer stirbt auch unsere Menschlichkeit.“

Shahram Siar, Mitarbeiter der Awo, begleitet die AG Arkadas (türk. Freund) der Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp. Hier engagieren sich Jugendliche für Integration und gegen Rassismus. Acht dieser Jugendlichen dürfen am 21. März das Netz hochziehen.