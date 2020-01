Moers: Bürgermeister Fleischhauer will weiter Brücken bauen

Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat sich auf dem Neujahrsempfang am Samstag im Kulturzentrum Rheinkamp als Brückenbauer präsentiert – und einen Vorschlag gemacht, junge Menschen besser in die Entwicklung der Stadt einzubinden.

Vor rund 350 Gästen sagte Fleischhauer, der sich bei der Kommunalwahl am 13. September erneut zur Wahl stellt, beim ehemaligen Rathaus Utfort sei es gelungen, Brücken zu bauen, um das Projekt realisieren zu können. Viele hätten sich zuvor über Jahre versucht, seien aber gescheitert. In Utfort ist am historischen Rathaus ein neues Wohnquartier entstanden.

Fridays for Future spielen eine große Rolle

Er habe aber auch persönlich Brücken bauen können, etwa bei den Wohnzimmergesprächen. Hier träfen sich regelmäßig Menschen mit und ohne türkischen Hintergrund, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Besondere Beachtung schenkte Fleischhauer der Bewegung Fridays for Future: „Mir ist wichtig, die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, die sich engagieren, die Politik machen wollen, mitzunehmen.“ So schlägt Fleischhauer einen Umweltbeirat vor, in dem Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, der Runde Tisch Umwelt und die Politik Sitz und Stimme haben. Fleischhauer: „Ein Idee, über die ich gerne politisch diskutieren würde.“

Die Gesprächsrunde beim Neujahrsempfang in Moers stand unter dem Titel „Moers, ein starker Standort?“ Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Ein mögliches Thema sind für Fleischhauer die Verkehrswege: „Als Fahrradfahrer weiß ich nur zu gut, dass Radwege und Straßen in einem schlechten Zustand sind.“

Unter dem Titel „Moers, ein starker Standort?“ stand eine Talkrunde mit Marlies Zimmermann-Schubert (Gmeiner-Berufskolleg), Peter Dischhäuser (Berufskolleg für Technik), Dr. Oliver Wolf (Mercator Berufskolleg), Peter Meis (Edeka), Dr. Volker Kruschinski (Schleupen AG) und Roland Rösch (Wohnungsbau Stadt Moers).

Die Berufskollegs bereiten sich auf eine Nachbarschaft im neuen Berufsbildungscampus Moers vor. Meis berichtete von guten Fortschritten beim Edeka-Neubau: „Im Sommer soll der Rohbau fertig sein.“ Und die Schleupen AG bleibt trotz großen Fachkräftemangels am Standort und baut im Genend ein neues Bürogebäude für 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ganz konkret freut sich Bürgermeister Fleischhauer übrigens auf einen speziellen Brückenbau in diesem Jahr: „Ich habe die Zahl der Veranstaltungen, an denen ich persönlich zum Thema Cölve-Brücke teilgenommen haben, aus den Augen verloren, das Ziel aber nie.“ Es sei ein symbolträchtiger Brückenbau.