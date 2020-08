Moers: Armin Laschet und Jens Spahn besuchen das Bethanien

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits zugesagt, jetzt will auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Foto) in das Bethanien-Krankenhaus nach Moers kommen.

Corona in Moers

Moers. Das CDU-Team besucht das Bethanien in Moers Ende August. Das Krankenhaus und ein Arzt gelten als besonders effizient im Kampf gegen Corona.

Nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen Besuch im Bethanien-Krankenhaus in Moers zugesagt.

Wie eine Sprecherin des Krankenhauses am Mittwoch mitteilte, werden Spahn und Laschet am Freitag, 28. August gemeinsam in das Krankenhaus kommen. Sie folgen einer Bethanien-Einladung.

Der Kampf um den CDU-Bundesvorsitz

Laschet und Spahn hatten Anfang des Jahres erklärt, im Kampf um die Nachfolge der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ein Team zu bilden und das auch Anfang Juli noch einmal bekräftigt. Laschet galt dabei als Kandidat für den Vorsitz. Mit ihm bewerben sich Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Der Parteitag ist im Herbst.

Im Bethanien-Krankenhaus ist die Freude groß, dass Laschet und Spahn gemeinsam kommen. Das Krankenhaus und sein Experte Thomas Voshaar gelten als überaus effizient im Kampf gegen das Coronavirus. Voshaar gehört zum Corona-Beraterstab von Spahn.

Seit Mittwoch gelten im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Bethanien neue Öffnungszeiten. Das Testzentrum ist jetzt von montags bis dienstags sowie donnerstags bis freitags von 7.30 – 14 Uhr und mittwochs von 7.30 – 16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung: https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers.