Moers: An diesen besonderen Orten können Paare 2021 heiraten

Im kommenden Jahr bietet die Stadt Moers wieder eine Heirat an besonderen Orten an.

Heiraten in Moers

Moers. In Moers gibt es sieben besondere Orte für besondere Momente. Die Stadt nennt jetzt die Daten für 2021 – und nennt den Kontakt zum Standesamt.

Heiraten ist im kommenden Jahr an insgesamt sieben besonderen Orten in Moers möglich. Das berichtet die Pressestelle der Stadt.

An ausgewählten Samstagen kann die Trauung 2021 beispielsweise im Moerser Schloss erfolgen (13. März und 13. November). Im Alten Landratsamt können sich Verliebte am 12. Juni, 7. August und 9, Oktober das Jawortgeben.

Kunst- und Kulturfans haben die Möglichkeit, in der Galerie Peschkenhaus am 17. April und 11. September oder im Kammermusiksaal Martinsstift am 24. Juli, 30. Oktober und 4. Dezember zu heiraten. Weitere besondere Trauorte sind das Hotel Van der Valk (8. Mai, 26. Juni, 21. August und 25. September) und das Hotel Zur Linde (29. Mai und 10. Juli).

Weitere Infos zu Kosten und Reservierung gibt es beim Standesamt in Moers unter den Rufnummern 02841 / 201-693, -695, -696 und -679.