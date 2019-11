Große Spur 1 Eisenbahn in alter Autolackiererei in Kamp-Lintfort Foto : Norbert Prümen / FUNKE Foto Services

Kamp-Lintfort. Wer sich für Modelleisenbahnen interessiert, kommt am kommenden Wochenende auf seine Kosten. Die Modellbahnfreunde Niederrhein laden ein.

Modellbahn-Freunde Niederrhein laden nach Kamp-Lintfort ein

Die Modellbahnfreunde Niederrhein öffnen im Rahmen des Internationalen Tages der Modelleisenbahn am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, ihre Türen und laden zu einem Fahrbetrieb auf ihren Vereinsanlagen ein (Spur H0, Spur 1).

Alle Modellbahninteressierten können sich die Anlage und Züge von jeweils 13 bis 17 Uhr an der Vinnstraße 40 im Diesterwegforum anschauen. Hinter der rechten Eingangstür in dem älteren Gebäudeteil befindet sich ein Aufzug, mit dem Besucher in den obersten Stock zu den Modellbahnfreunden fahren können.

Der Tag der offenen Tür bei den Modellbahnfreunden dürfte auch viele Besucher des Barbaramarktes interessieren, der ebenfalls am Wochenende direkt nebenan rund um die ehemalige Marienkirche an der Kattenstraße seine Pforten öffnet.

Weitere Informationen rund um das Thema finden sich auch auf der Internetseite des Vereins unter www.modellbahnfreunde.de