Am Niederrhein. Wer in Dinslaken, Moers, Schermbeck, Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn, Drevenack, Homberg, Xanten und Kamp-Lintfort dabei sein will, muss sich sputen.

Lauf-Partner verlost letzte drei Plätze für NRZ-Heimatläufer

Der Start der Heimatläufersaison steht bevor. 200 Leser/Leserinnen und Redakteure/Redakteurinnen starten bei neun Volksläufen im NRZ-Verbreitungsgebiet. Wir laufen wahlweise 5, 10 oder bei zwei Läufen auch 21 Kilometer. Los geht es am Sonntag, 22. März, mit dem Energyrun in Dinslaken. Die Startplätze für die Heimatläufer waren auch in diesem Jahr unglaublich schnell vergeben.

Aber: Es gibt noch drei Heimatläufer-Startplätze! Die wird der neue Partner, die Volksbank Niederrhein, verlosen.

„Das ist eine coole Aktion, weil die NRZ Menschen in der Region bewegt, regelmäßig Sport zu machen“, betont der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Guido Lohmann. An der Aktion gefällt ihm außerdem: „Es ist gut, dass es keinen Leistungsdruck gibt.“ Die Bank unterstütze das Projekt gern.

Nach dem Auftakt geht es am 25. April beim Moerser Schlossparklauf weiter, am 3. Mai beim Volks- und Straßenlauf in Schermbeck und am 20. Mai beim Sonsbecker Brunnenlauf. Nach Pfingsten folgt am 13. Juni der Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn, am 3. Juli steht der Drevenacker Abendlauf auf dem Programm. Der Rheinuferlauf in Duisburg-Homberg ist am 25. Juli, Internationaler Citylauf Xanten am 11. September. Den Abschluss der Heimatläufer-Serie bildet der NRZ-Klosterlauf am 3. Oktober in Kamp-Lintfort.

Die Volksbank Niederrhein verlost die drei Plätze über ihre Webseite, über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram sowie per E-Mail an: info@volksbank-niederrhein.de. Bewerbungsschluss ist am Samstag, 15. Februar. (sovo)